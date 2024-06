Na vrhu gore Fudži odkrili tri trupla

Identitet oseb, vključno s spolom ali starostjo, še niso potrdili. V petek sicer načrtujejo, da bi premestili še ostali trupli, potek reševalne akcije pa bo odvisen od vremenskih razmer, saj je bilo iskanje v četrtek prav zaradi močnega dežja prekinjeno.

Trupla so na 3776 metra visoki gori ležala nekaj metrov narazen, zato ni jasno, ali se je trojica na goro povzpela skupaj. Na goro se je mogoče povzpeti iz dveh prefektur, plezalna sezona pa se začne 1. julija.

Japonski mediji so poročali, da so prvo truplo odpeljali na policijsko postajo, saj so pred tem prejeli prijavo, da pogrešajo 53-letnega moškega. Drug mediji je navajal, da gre za truplo 38-letnega japonskega plezalca.

Slikoviti Fudži je že dolga leta simbol Japonske, saj njegova razgibana pobočja z belo snežno kapo izstopajo sredi mirnih jeter in riževih polj. Na goro se vsako leto povzpne 300.000 ljudi, ki želijo opazovati sončni vzhod. Izkušnja je za mnoge tudi duhovno doživetje, poroča AP.

Zadnja leta so vse glasnejša opozorila, da je gora prenatrpana. Eno od bližnjih mest, od koder se na goro odpre eden najlepših razgledov je letos na pločniku postavilo črn zaslon, ki turistom zakriva pogled na goro.