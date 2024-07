V kratkem a odločnem nagovoru je zatrdil, da je zveza Nato "močnejša kot kdajkoli", se pa je zaradi vojne v Ukrajini znašla v prelomnem trenutku. "Vojna se bo končala tako, da bo Ukrajina ostala svobodna in neodvisna država," je dejal. "Rusija ne bo prevladala. Prevladala bo Ukrajina," je zatrdil in napovedal novo pomoč državi v obliki dodatnih sistemov zračne obrambe.

Ukrajina bo glavna tema tridnevnega vrha Nata, ki se ga udeležujejo tudi slovenski premier Robert Golob v spremstvu zunanje ministrice Tanje Fajon in obrambnega ministra Marjana Šarca.

Slovenska delegacija se je po slovesnosti udeležila sprejema, ki ga je za predstavnike slovenske in ameriške gospodarske, politične in kulturne skupnosti v Združenih državah Amerike priredil Iztok Mirošič, veleposlanik Republike Slovenije v Washingtonu.



Premier je izpostavil je dolgo pot Slovenije od samostojnosti do danes, ko obeležujemo 75. obletnico zavezništva in 20. obletnico članstva Slovenije v zvezi NATO.

"Danes ne praznujemo le obletnice zavezništva, temveč prijateljstvo med obema narodoma," je dejal in dodal, da je Slovenija ponosna, da je že drugič v svoji mladi zgodovini nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov – tudi s podporo Združenih držav Amerike. "Velikost in moč države nista pomembni. Pomembno je, da si delimo skupen cilj, to sta blaginja in demokracija za cel svet," je poudaril.

V nadaljevanju nagovora je predsednik vlade izpostavil uspehe Slovenije na gospodarskem področju. "Pred nami je svetla prihodnost. Moja zahvala gre vsem, ki v Združenih državah Amerike ohranjate slovensko kulturo in identiteto, s čimer še bolj poglabljate vezi med obema narodoma."

Danes popoldne po srednjeevropskem času, se bodo Golob, Fajon in Šarec udeležili zasedanja Severnoatlantskega sveta, sestali pa se bodo tudi s predsednikom Republike Finske Alexandrom Stubbom. Zvečer se bosta premier in Tina Gaber udeležila sprejema in večerje za voditelje vseh partnerskih držav, ki ga gosti predsednik Biden s soprogo Jill Biden v Beli hiši.

Ministrica Fajon se bo udeležila sprejema, ki ga bo gostil ameriški državni sekretar Anthony Blinken, sprejem ministrov za obrambo, ki ga bo gostil ameriški državni sekretar Lloyd Austin, pa se bo udeležil minister Šarec.

Pred uradnim začetkom Vrha zveze NATO je ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon včeraj sodelovala na okrogli mizi z naslovom Iz vizije v dejanja: ženske, mir in varnost v zavezništvu'. "Sodelovanje žensk bistveno izboljša rezultate v mirovnih pogajanjih. Kar 35 odstotkov več možnosti je, da bo mirovni dogovor trajal vsaj 15 let dlje, če so vanj vključene ženske. Več žensk pomeni več miru, zato Slovenija odločno podpira prenovljeno politiko zavezništva na področju Agende za ženske, mir in varnost (Women, Peace, Security - WPS), ki bo potrjena na vrhu NATO v Washingtonu. Naša verodostojnost je v veliki meri odvisna od tega, kako uspešni smo pri izvajanju Agende za ženske, mir in varnost. Zavezništvo ima tu potencial, da prevzame vodilno vlogo in v Sloveniji, ki je močna zagovornica WPS, se veselimo uresničitve te pomembne agende," je ob robu okrogle mize poudarila ministrica Fajon.

Minister Šarec pa je pred vrhom v Washingtonu položil venec k spomeniku neznanemu vojaku na pokopališču Arlington.