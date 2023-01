Na vrhu seznama najbolj onesnaženih italijanskih mest Torino in Milano

Kot navaja poročilo, sta med najbolj onesnaženimi mesti z delci PM 10 industrijski središči na severu države Torino in Milano, v katerih bi morali vrednosti delcev zmanjšati za 43 odstotkov. Po vrednostih se lahko Torinu in Milanu ob bok postavita še dve mesti s severa države, in sicer Alessandria in Cremona, pa tudi Andria na jugu.

Po onesnaženosti z drobnimi trdnimi delci PM 2,5 prednjači Monza.

Lokalne oblasti bi morale ravni delcev zmanjšati za 60 odstotkov, v primeru Milana, Cremone, Padove in Vicenze pa za 57 odstotkov, so ocenili avtorji poročila.

Težave predstavljajo tudi ravni dušikovega dioksida. Glede preseganja dovoljenih ravni so med najbolj problematičnimi mesti Milano, Torino, Palermo, Como, Catania in Rim.

Kot so ocenili avtorji poročila, je trend zmanjševanja onesnaženosti prepočasen, kar mesta in njihove prebivalce izpostavlja novim zdravstvenim tveganjem ter kaznim.

Po navedbah združenja so med rešitvami za zmanjšanje onesnaženosti uvajanje območij z omejenim prometom in spodbujanje uporabe javnega prevoza ter skupne mobilnosti.

"Neposredni učinki onesnaženja na zdravje ljudi zadevajo različne sisteme in organe. Posredni učinki vodijo do 14-odstotnega povečanja pojavnosti raka na onesnaženih območjih," je poročilo komentiral predsednik italijanskega združenja za okoljsko medicino (SIMA) Alessandro Miani.