Na vrhu v Parizu pozivi k reformi svetovnega finančnega sistema

Macron je na začetku vrha zbranim delegatom dejal, da svet potrebuje "pretres javnih financ" za boj proti revščini in podnebnim spremembam, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. "Politiki in države nikoli ne bi smele izbirati med zmanjšanjem revščine in varovanjem planeta," je dejal Macron.

Sedanji mednarodni sistem javnih posojil, ki ga podpirata Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad (IMF), je v prejšnjih desetletjih pokazal svojo vrednost, vendar "ni povsem primeren" za trenutne svetovne izzive, je ocenil francoski predsednik.

Ugandska podnebna aktivistka Vanessa Nakate je bila v nastopu kritična do sektorja fosilnih goriv in njihovih obljub o razvoju revnim skupnostim. "Zdi se, da je denarja dovolj, zato nam ne govorite, da moramo sprejeti strupen zrak in nerodovitna polja ter zastrupljeno vodo, da bomo lahko imeli razvoj," je bila jasna.

V Pariz so med drugim pripotovali generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres, ameriška finančna ministrica Janet Yellen, direktorica IMF-ja Kristalina Georgieva, novi šef Svetovne banke Ajay Banga in savdski kronski princ Mohamed bin Salman. Na srečanju je tudi slovenski finančni minister Klemen Boštjančič.

Francija pravi, da bo dvodnevni vrh platforma za ideje pred številnimi večjimi gospodarskimi in podnebnimi srečanji, ki se bodo zvrstila v tem letu. Toda opazovalci vrha si želijo oprijemljiv napredek – vključno z držanjem že danih obljub, navaja AFP.

"Morali bi videti nekaj predplačil bogatejših držav in njihovih razvojnih finančnih institucij," je dejal Alex Scott iz raziskovalnega centra za podnebne spremembe E3G.

Ena od pričakovanih napovedi vrha je, da bo obljuba bogatejših držav, da bodo revnejšim državam do leta 2020 zagotovile 100 milijard dolarjev letno za financiranje prilagoditev podnebnim spremembam, izpolnjena, čeprav z zamudo.

Ameriška finančna ministrica Yellen je na novinarski konferenci pred začetkom vrha dejala, da bodo ZDA vrh izkoristile za spodbujanje upnikov k odobritvi olajšav in prestrukturiranju dolgov držav v razvoju. "Mednarodna skupnost mora stopiti skupaj in podpreti države, ki so trenutno v krizi," je poudarila.