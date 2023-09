Na vrtu našel katapultiranega pilota: 'Ne vem, kje je letalo'

Na posnetkih klica je slišati, kako sta skušala operaterki večkrat razložiti to skoraj neverjetno situacijo. "V hiši imam pilota, predvidevam, da je pristal na mojem dvorišču. Zanima me, ali bi lahko na pomoč poslali rešilca, prosim," je dejal stanovalec.

Še vedno se zdi neverjetno, da je letalo samo, brez pilota, letelo še nadaljnjih 100 kilometrov. Iz Korpusa ameriške mornariške pehote so sporočili, da je mogoče, da se je na letalu, ki je ocenjeno na 100 milijonov dolarjev (okoli 93 milijonov evrov), vklopila varnostna funkcija, ki je zasnovana za reševanje pilotov v primeru, da so ranjeni ali izgubijo zavest.

Pristojni so zavarovali območje in prebivalce pozvali, naj se ne zadržujejo na kraju nesreče.

Uradniki so potrebovali več kot 24 ur, da so našli letalo, ki je po tem, ko se je pilot katapultiral, letelo še približno 95 kilometrov dalje. Strmoglavilo je na polje v podeželskem delu okrožja Williamsburg, približno dve uri severovzhodno od vojaške baze v Charlestonu.

Pojasnili so, da bi, čeprav ni jasno, zakaj je letalo še naprej letelo, programska oprema za krmiljenje letala delovala tako, da bi v primeru, da pilot ne bi več nadziral letala, skušalo ohranjati trenutno pot letenja. "Če je letalo stabilno v vodoravnem letu, bo poskušalo tam ostati," so zapisali v izjavi. Marinci so dodali, da se je letalo po sreči izognilo strmoglavljenju na gosto poseljeno območje.

Posnetki letala, ki je, preden je strmoglavilo, letelo nad Južno Karolino, so se pojavili tudi na družbenih omrežjih, zato se pojavlja vprašanje, zakaj so ga uradniki tako dolgo iskali.

Pristojni so pojasnili, da ima reaktivno letalo tudi funkcije, ki izbrišejo varno komunikacijo letala v primeru izstrelitve. Gre za funkcijo, ki naj bi zaščitila lokacijo pilota, pa tudi zaupne sisteme letala. Morda je prav ta funkcija otežila iskanje letala. "Običajno se letalom sledi prek radarskih in transponderskih kod. Po izstrelitvi pilota je letalo zasnovano tako, da izbriše vso varno komunikacijo," so zapisali in dodali, da so iskanje dodatno ovirale nevihte in nizka oblačnost.

Incident sicer še vedno preiskujejo, uradni rezultati revizijske komisije pa bi lahko bili znani šele čez nekaj mesecev.