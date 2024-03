Na vrtu našla trimetrsko kačo, ki je bila pogrešana 'hišna ljubljenka'

Temeljito so preiskali okolico in jo našli na strehi bližnje garaže. Kačo so varno rešili s strehe. A pravo presenečenje je šele sledilo. Na kraju dogodka se je znašla bližnja stanovalka, ki je bila navdušena, ko je ugotovila, da gre za njeno hišno ljubljenko, ki jo pogreša že več kot leto dni in sliši na ime Agnus. Kot je povedala, je bila izjemno presenečena, da je kači uspelo tako dolgo preživeti v naravi. Kačo so odpeljali k veterinarju, ki jo je oskrbel, potem pa se je vrnila v novi stari dom.