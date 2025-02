Na vrtu odkril 102 strupeni kači, nekatere so se skotile kar med odstranitvijo

Vse kače naraščaja ne ustvarjajo z izvalitvijo jajc; nekatere vrste namreč skotijo žive mladiče.

Ko je zaključil s svojim delom, je ulovil kar 102 kači - pet odraslih in 97 komaj izvaljenih črnih strupenjač z rdečim trebuhom. Samice se proti koncu brejosti pogosto odločijo deliti zatočišče. Je pa toliko bolj zanimivo, da je bil nekdo priča skotitvi več deset kač. "Česa takšnega nismo videli še nikoli," je dejal Cory Kerewaro iz organizacije.

Ena od samic je novorojenih kač skotila kar v vreči za odstranjevanje plazilcev. Cooper je tako za odstranitev vseh kač potreboval približno tri ure. "101 dalmatinec? Kaj porečete na 102 kači?" so v centru zapisali ob deljenem posnetku kač v vedru.

Kot je povedal Stein, se je odstranjevalce kač odločil poklicati, ker ga je skrbelo, da bi se ti plazilci razpršili po soseski. "Pravkar so se skotili in pripravljeni so bili, da se podajo v svet," se je strinjal Kerewaro, ki je dodal, da so na kraj prišli ravno ob pravem času.

Čeprav Stein pravi, da je bilo celotno dogajanje razburljivo, pa priznava, da se veliko bolje počuti zdaj, ko kač ni več ma njegovem vrtu. Ujete plazilce bodo sicer pristojni izpustili v naravo v nacionalnem parku.