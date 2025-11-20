Svetli način
Tujina

Na vulkanu ob izbruhu obtičala skupina plezalcev, vasice prekrila debela plast pepela

Java, 20. 11. 2025 07.49 | Posodobljeno pred 46 minutami

N.L. , STA
Na vzhodu otoka Java je izbruhnil ognjenik Semeru, je potrdila indonezijska vulkanološka nadzorna postaja. Steber dima in pepela je ob izbruhu poneslo več kilometrov visoko. Tokovi, ki jih sestavljajo lava, pepel in plini, so se raztezali več kilometrov vzdolž pobočja. Na 3676 metrov visokem vulkanu je obtičala tudi skupina plezalcev, ki so jih že spravili na varno.

Semeru, ki velja za enega najbolj nestanovitnih vulkanov, se nahaja na zelo poseljenem delu otoka in je s 3676 metri nadmorske višine najvišji vrh Jave.

Vulkan je ob tokratnem izbruhu več kot sedem kilometrov visoko izbruhnil žgoče oblake vročega pepela, kamnin, lave in plina, ki se vijejo več kot 13 kilometrov po pobočju.

Čez noč je približno šest kilometrov od kraterja vulkana v kampu obtičala tudi skupina plezalcev. "Vsi plezalci in njihov vodnik so na varnem," je za Reuters povedal Septi Wardhani iz narodnega parka Semeru.

Predstavnik indonezijske agencije za naravne nesreče je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da so zaradi izbruha evakuirali najmanj 300 vaščanov, ki stanujejo blizu vulkana. Nastanili so jih v dveh začasnih zatočiščih. Za zdaj ni bilo poročil o žrtvah, stopnjo nevarnosti zaradi vulkana so zvišali na najvišjo možno.

Osem kilometrov okoli vulkana so določili nevarno območje, ljudem so svetovali, naj se izogibajo tudi območju ob reki Besuk Kobokan, po kateri zdaj teče tok lave. Bližnje vasi pa je prekrila debela plast pepela.

Pred štirimi leti po izbruhu umrlo več deset ljudi

Semeru je okoli 310 kilometrov oddaljen od otoka Bali, ki je izjemno priljubljen med turisti.

Ognjenik Semeru je v zadnjih letih večkrat izbruhnil. Zaradi izbruha leta 2021 je umrlo več deset ljudi, več vasi pa je zasul vroč pepel.

Vulkan je del t. i. pacifiškega ognjenega obroča, seizmično aktivnega loka, kjer so vulkanski izbruhi in potresi pogosti. Indonezija ima več aktivnih vulkanov kot katera koli druga država na svetu.

