Na vzhodno obalo ZDA v zadnjih mesecih naplavilo 15 kitov

V ponedeljek zjutraj je mimoidoče na newyorški plaži pretresel prizor še enega naplavljenega kita. Gre za zadnjega v nizu odkritij vzdolž vzhodne obale ZDA, prav tako gre za daleč največjega do sedaj. Dolg je namreč več kot 10 metrov, kar je delavcem, ki so morali s seboj prinesti poseben žerjav in dovolj čvrste vrvi, predstavljalo veliko težavo pri odstranjevanju živali.

Tako veliko število najdenih kitov na tem območju okoljski aktivisti povezujejo predvsem s predhodno izgradnjo vetrnih turbin v neposredni bližini najdb. Po njihovem mnenju naj bi turbine prekinile sonarno komunikacijo kitov in povzročile zmedo.

Guverner New Jerseyja in nekatere druge okoljske skupine pa trdijo, da ne obstajajo prepričljivi dokazi za to povezavo.