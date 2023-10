Na vzhodu BiH odkrili večje nahajališče litija

Iz družbe ArCore so za mrežo Radio Slobodna Evropa (RSE) ocenili, da bi izkopavanja prinesla gospodarsko rast in več tisoč delovnih mest.

Litij na tem nahajališču naj bi bil po prvih ocenah vreden okoli 10 milijard dolarjev (9,4 milijarde evrov). Če bi ga začeli izkopavati, bi izkopavanja trajala približno 65 let, je pred nedavnim pisal banjaluški portal Nezavisne novine.

Raziskave družbe ArCore blizu občine Lopare v entiteti BiH Republiki Srbski so trajale štiri leta in pol. Kot so sporočili iz družbe, so pokazale, da nahajališče vsebuje velike količine litijevega karbonata, magnezija, kalija in bora.

Kakšna je vrednost litija na tem območju, niso pojasnili, vendar pa v opisu projekta na uradni strani nevladnega evropskega inštituta za litij s sedežem v Bruslju piše, da najdišče po prvih ocenah vsebuje okoli 2,4 milijona ton litijevega karbonata in približno 33,1 milijona ton borove kisline.

Čeprav ArCore že išče delavce in podporo lokalnega prebivalstva, župan občine Lopare Rado Savić vztraja, da bodo najprej preverili okoljske vplive izkopavanja litija, nato pa prebivalcem dali možnost, da o izkoriščanju te rude odločajo na referendumu, še pišejo Nezavisne novine.

Za izdajo dovoljenja za izkopavanje je pristojno ministrstvo za energetiko in rudarstvo Republike Srbske. Minister Petar Dokić je za banjaluško tiskovno agencijo Srna dejal, da je s projektom seznanjen. Dodal je, da je vsak raziskovalni projekt koristen za Republiko Srbsko, a da so še daleč od tega, da začnejo izkopavanja.

V občini Lopare živi okoli 15.000 ljudi. Nekateri od njih morebitno izkopavanje litija pozdravljajo, drugi pa opozarjajo na negativne vplive na zdravje in okolje. Med njimi so tudi ekologi iz občine Lopare Eko-leonardo, ki so za RSE ocenili, da bodo koristi od projekta imeli samo vlagatelji, prebivalci pa se bodo začeli izseljevati.

Nahajališče litija so pred leti odkrili tudi v mestu Loznica v Srbiji, ki je od občine Lopare oddaljeno približno 50 kilometrov. Britansko-avstralski rudarski velikan Rio Tinto je bil pripravljen v projekt vložiti več milijard kapitala, a so projektu ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe. Srbska vlada je zaradi nasprotovanja javnosti zato prostorski načrt iz leta 2020 za rudnik litija v Loznici lani razveljavila.