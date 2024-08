Na vzhodu Francije strmoglavili francoski vojaški letali

Po trčenju se je pilot enega od letal uspešno izstrelil, iz drugega letala pa pogrešajo inštruktorja in pilota, ki se je uril. Po navedbah francoske vojske so udeleženci nesreče francoski državljani.

V prefekturi Meurthe-et-Moselle, kjer naj bi letali strmoglavili, niso komentirali vzroka in okoliščin strmoglavljenja, ki se je zgodilo blizu kraja Colombey-les-Belles nedaleč od Nancyja. Kot so sporočili, bo javnost o vzrokih nesreče obvestila vojska. Oblasti so ob tem pozvale tamkajšnje prebivalce, naj se izogibajo območju strmoglavljenja.