Na vzhodu Indije udari strel ubili najmanj 23 ljudi

V zvezni državi Bihar na severovzhodu Indije je med sredo in petkom v monsunskih nevihtah zaradi udarov strel umrlo najmanj 23 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Premier Biharja Nitiš Kumar je družinam žrtev, ki so bili večinoma kmetje in delavci, izrazil sožalje in obljubil odškodnino.

icon-expand Udar strele FOTO: Shutterstock Po podatkih oblasti zvezne države Bihar je 13 ljudi umrlo v sredo in četrtek, 11 pa v petek. Za prihajajoči ponedeljek je v nekaterih delih zvezne države napovedano še močnejše deževje in strele. Udari strel so v Indiji sicer med monsunskim deževjem, ki traja od junija do septembra, pogosti. Takrat na državo pade 70 odstotkov letnih padavin, kar neredko povzroči poplave in druge naravne nesreče. Konec julija je v Biharju zaradi udarov strel že umrlo okoli 20 ljudi. Tudi takrat je Kumar napovedal odškodnino za svojce žrtev, in sicer v višini 400.000 rupij oziroma približno 5000 dolarjev. Po podatkih pristojnih indijskih služb je v državi samo leta 2019 zaradi udarov strel umrlo skoraj 2900 ljudi.