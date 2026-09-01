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Eksplozivne naprave našli v bližini ene največjih nemških termoelektrarn

Cottbus, 01. 09. 2026 15.35 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
Termoelektrarna Jänschwalde

V vzhodnonemški zvezni deželi Brandendburg so v bližini termoelektrarne Jänschwalde pri transformatorski postaji našli eksplozivne naprave. Policija v občini Turnow-Preilack je kraj najdbe eksplozivov zavarovala, na mestu so tudi razstreljevalci. Najdba naj ne bi ogrožala okoliškega prebivalstva.

Termoelektrarna Jänschwalde
Termoelektrarna Jänschwalde
FOTO: AP

Po podatkih lokalne policije gre pri najdbi za tako imenovane nekonvencionalne eksplozivne in požarne naprave. Uradno več podrobnosti trenutno še ni znanih.

Lokalni časopis Märkische Allgemeine je sicer poročal, da so reševalne enote na kraju našle in onesposobile več naprav za rakete, opremljene z eksplozivom. Policija je ob tem poudarila, da nevarnosti za javnost ni bilo. 

Domnevni cilj nastavljenega eksploziva naj bi bil obsežen izpad električne energije v enem od blokov bližnje termoelektrarne na premog Jänschwalde.

Operator omrežja je za Reuters sporočil tudi, da so "za zdaj še neznani storilci povzročili škodo na več električnih vodih v prenosnem omrežju družbe 50Hertz".

Nemčija Jänschwalde eksplozija infrastruktura sabotaža

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MarkoJur
01. 09. 2026 16.19
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