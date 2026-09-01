Eksplozivne naprave našli v bližini ene največjih nemških termoelektrarn

Po podatkih lokalne policije gre pri najdbi za tako imenovane nekonvencionalne eksplozivne in požarne naprave. Uradno več podrobnosti trenutno še ni znanih.

Lokalni časopis Märkische Allgemeine je sicer poročal, da so reševalne enote na kraju našle in onesposobile več naprav za rakete, opremljene z eksplozivom. Policija je ob tem poudarila, da nevarnosti za javnost ni bilo.

Domnevni cilj nastavljenega eksploziva naj bi bil obsežen izpad električne energije v enem od blokov bližnje termoelektrarne na premog Jänschwalde.

Operator omrežja je za Reuters sporočil tudi, da so "za zdaj še neznani storilci povzročili škodo na več električnih vodih v prenosnem omrežju družbe 50Hertz".