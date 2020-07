Na vzhodu Ukrajine naj bi začela veljati prekinitev ognja

Gre za zadnji poskus ponovne vzpostavitve miru v regiji. Do zdaj je na vzhodu Ukrajine propadlo več deset poskusov prekinitve spopadov. Ti so predpogoj za novo vrhunsko srečanje o vzhodni Ukrajini.

Preteklo sredo so iz urada ukrajinskega predsednika sporočili, da bo danes začela veljati "celovita in vseobsegajoča prekinitev spopadov" na vzhodu države. Proruski separatisti iz Donecka in Luganska so ob tem navedli, da dogovor vključuje tudi prepoved uporabe dronov ter namestitve težkega orožja na območju spopadov.

Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednikEmmanuel Macron si prizadevata, da bi za mizo ponovno skupaj sedla ruski in ukrajinski predsednik, Vladimir Putin in Volodimir Zelenski. Rusija sicer vztrajno zanika, da bi bila neposredno vpletena v konflikt na vzhodu Ukrajine.

Spopadi na vzhodu Ukrajine med proruskimi uporniškimi skupinami na območju Donecka in Luganska v bližini meje z Rusijo in ukrajinsko vojsko potekajo že več kot šest let. Po ocenah Združenih narodov je ta konflikt do zdaj zahteval približno 13.000 smrtnih žrtev.