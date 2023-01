Na vzhodu Ukrajine pogrešana dva prostovoljca iz Velike Britanije

Policijska postaja v Bahmutu je v soboto nekaj po 17. uri prejela obvestilo o pogrešanih osebah. Pozvali so vse, ki bi o pogrešanih karkoli vedeli, naj jih o tem obvestijo.

28-letni Parry iz Cornwalla na jugu Anglije je odpotoval v Ukrajino, da bi opravljal humanitarno delo, nazadnje pa je pomagal ljudem pri evakuaciji iz Bakhmuta v vzhodni regiji Donbas. Ukrajinski prijatelj in nekdanji Parryjev sostanovalec na vzhodu Ukrajine je povedal, da sta v petek Britanca prejela poziv za pomoč pri evakuaciji civilistov, poroča The Independent .

Parry, ki naj bi bil tekaški trener, je nedavno za SkyNews povedal, da je iz vasi in mest vozil lokalne prebivalce, da bi jim pomagal pri evakuaciji. "Vsak dan jemljem posebej, tak, kakršen je. Včasih, ko vidiš zelo grozno stvar, ti ostane v spominu," je povedal. "Vendar to je moje delo. Si v položaju, ko moraš poskrbeti, da bodo ljudje čim prej zapustili območje. Šele nato, ko pogledaš nazaj, vidiš, da so le sto metrov stran streljali, se spomniš, da sreča lahko ne bo vedno na naši strani. Vendar je vredno rešiti te ljudi".

Parry je za BBC med lanskim božičem povedal tudi, da ga "žene želja, da bi pomagal drugim, saj so tukajšnji ljudje izredno prijazni". Poročal je tudi o "nenehnem bombandiranju", saj se je nahajal blizu frontne črte, imel je tudi bližnje srečanje z brezpilotnim letalom, ki da je letel le nekaj deset metrov stran od njegovega obraza.

Na spletni strani za množično financiranje je pisal tudi o zbiranju denarja za gorivo, opremo, popravilo vozil in za pomoč pri evakuaciji civilistov. Opisoval je tudi primere pomoči otrokom in družinam pri begu s frontne črte.

Bagshaw, raziskovalec na področju genetike, pomagal pri dostavi hrane in zdravil in evakuaciji starejših

Bagshaw, prav tako državljan Velike Britanije, je v Ukrajino pripotoval iz Nove Zelandije. Njegova starša sta za organizacijo, ki pomaga beguncem pri evakuaciji, potrdila, da je njun sin pogrešan. Kot sta še povedala, je v Ukrajini dostavljal hrano in zdravila ter pomagal starejšim pri selitvi iz vojnih območij.

Avgusta je Bagshaw, raziskovalec na področju genetike, za novozelandsko tiskovno agencijo Stuff povedal, da je približno mesec dni pomagal pri evakuaciji starejših ljudi iz mesta Soledar, poroča Guardian.