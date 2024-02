Na Youtubu predavala o vzgoji, zdaj obsojena zaradi zlorabe otrok

42-letna Ruby Franke in njena poslovna partnerka, 54-letna svetovalka za duševno zdravje Jodi Hildebrandt, sta na sodišču priznali krivdo v štirih točkah hude zlorabe otrok. Obema je sodnik dosodil najvišjo možno kazen po zakonodaji v ameriški zvezni državi Utah. Koliko časa bosta preživeli v zaporu, bo odločila državna komisija za pogojne odpuste. Po poročanju ameriških medijev jima grozi do 30 let zapora.

Tožilec Eric Clarke je na sodišču poudaril, da sta otroka 42-letnice, ki sta bila v času zlorab stara devet in 11 let, živela v okolju, podobnemu "koncentracijskemu taborišču". "Otrokoma so redno odrekali hrano, vodo, posteljo in skoraj vse oblike zabave," je pojasnil. Ruby Franke je svoja dva najmlajša otroka prepričala, da sta zlobna, da ju je "obsedel hudič" in da ju je treba kaznovati.