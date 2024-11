Na zabavi v Kninu eksplodirala ročna bomba, umrl 25-letnik

Včeraj okoli 23. ure je gasilce v Kninu, ki so bili poklicani na intervencijo, pričakal strašen prizor, poroča Net.hr. V stanovanju, kjer je potekala zabava, na kateri je bilo več mladih, je eksplodirala ročna bomba M-75. Kot je sporočila hrvaška policija, je pri tem umrl 25-letni moški, 25-letnik, 23-letnik 21-letnica in še ena mladoletnica pa so huje poškodovani.