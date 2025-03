V šolsko dvorano vdrla skupina mladih z noži, dve osebi poškodovani

Na družbenih omrežjih se je razširil zaskrbljujoč videoposnetek, ki prikazuje prestrašene mlade, ki bežijo, v ozadju pa je slišati kričanje. Dve osebi naj bi bili poškodovani z nožem. 19- in 16-letnika so odpeljali v bolnišnico, a glede na doslej znane podatke nista v smrtni nevarnosti.

Na kraju dogodka so policisti aretirali tri najstnike zaradi suma napada na delavce nujne medicinske pomoči. Odpeljali so jih na policijsko postajo, a so jih po plačilu varščine izpustili. Na zaslišanje naj bi se vrnili v ponedeljek.

Tiskovni predstavnik londonske metropolitanske policije je dejal, da so bili nekateri tudi agresivni do policije, poroča The Sun.

'Bilo je grozno'

Kaosu je bila priča tudi 15-letnica, njena mama pa je dogajanje opisala v intervjuju za Havering Daily. "Šla je na zabavo, kjer bi moralo biti zagotovljeno ustrezno varovanje, a ga ni bilo, tako da je šlo vse narobe," pravi mama. Dodala je, da najstniki niso mogli pobegniti skozi požarni izhod, nekateri mladostniki pa naj bi jim nato sledili celo na vlak, kjer naj bi prišlo do novih pretepov. "Bilo je grozno," je dodala mama.

Kriminalistična preiskava, s katero želijo ugotoviti vse okoliščine dogodka, je v teku.