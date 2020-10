Na zadnjem soočenju Trumpa in Bidna bodo izključeni mikrofoni

Prvo soočenje 29. septembra je bilo po mnenju večine ameriških analitikov katastrofalno in podobno gostilniškemu prepiru. Komisija, v kateri je enako število demokratov in republikancev, je zato začela razmišljati o spremembah pri naslednjih dveh soočenjih.

Trump je kmalu po prvem soočenju zbolel za covidom-19, zaradi česar je komisija predlagala virtualni format drugega zasedanja v Miamiju 15. oktobra. Trump je to zavrnil, zato sta imela z Bidnom vsak svojo javno tribuno. Bidnova je bila zaspana, Trumpova pa divja, tudi zaradi prepira z voditeljico NBC.

Mikrofon bo izključen le za dve minuti ob začetku vsakega tematskega dela

Komisija za predsedniška soočenja je po premisleku v ponedeljek odločila, da bo na zadnjem soočenju pred volitvami mikrofon tistega predsedniškega kandidata, ki ne bo imel besede, izključen.

Direktor za komunikacije pri Trumpovi kampanji Tim Murtaugh se je na odločitev komisije že pritožil in jo označil za poskus pomoči demokratskemu kandidatu, zatrdil pa je, da bo Trump kljub novim pravilom prišel na soočenje.

Mikrofoni bodo na soočenju utišani le za dve minuti ob začetku vsakega od šestih 15-minutnih tematskih delov soočenja. Toliko časa ima kandidat na razpolago za odgovor na vprašanje. Nato bodo mikrofone znova vključili za enajst minut za vsak sklop razprave.

Trump Bidna zaradi poslov njegovega sina obtožuje korupcije

V tem času je od Trumpa pričakovati neusmiljene napade na Bidna zaradi njegovega sina Hunterja, ki je v času vlade predsednikaBaracka Obame očetov položaj podpredsednika ZDA izkoriščal za visoke honorarje od ukrajinskih poslovnežev pri energetskem podjetju Burisma.

Razen Trumpa, ki se ne opira na nobene dokaze, ne more Bidnu nihče ničesar očitati, ker ni dokazov, da bi sam ravnal koruptivno. Hunter je pač izkoristil očetov položaj, da bi prišel do denarja. Senatni odbori, ki jih vodijo republikanci, so namreč ugotovili, da Joe Biden v to ni vpleten.

Trumpovi goreči privrženci medtem iščejo dokaze, ki bi lahko škodovali Bidnu, ki vodi v predvolilnih anketah. Nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani je tako časniku New York Post posredoval prenosni računalnik, na katerem naj bi bili dokazi o številnih nepravilnostih. New York Postu je sicer doslej na računalniku uspelo doslej najti le informacijo, da je Hunter Biden želel do očeta spraviti ukrajinskega poslovneža.

Ker je zadeva prišla od Giulianija, ki ga ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) sumi posredovanja ruske obveščevalne propagande, sta Facebook in Twitter za nekaj časa omejila širjenje objav New York Posta na svojih platformah. Kongresni republikanci so se odzvali z nalogi za zaslišanja vodilnih pri Twitterju in Facebooku ter obtožbami o kratenju svobode govora, cenzuri in pristranskosti do Bidna.