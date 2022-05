Na zagrebških šolah epidemija hepatitisa A, pacient 0 okuženi kuhar

"Od začetka marca do zdaj smo zabeležili 57 primerov hepatitisa, večinoma med srednješolci. Bolezen smo odkrili med učenci treh šol in med njihovimi družinskimi stiki," je za hrvaški Jutarnji list potrdil Branko Kolarić , direktor zagrebškega izobraževalnega inštituta za javno zdravje Dr. Andrija Štampar.

Epidemija je po Kolarićevih besedah popolnoma pod nadzorom, okoli 45 pacientov pa je že ozdravelo. "Možno je, da bo število okuženih na koncu večje, ker je inkubacijska doba pri hepatitisu A en mesec, v nekaterih primerih celo dva," je dodal in poudaril pomen higiene. "Šole so dobile navodila, ki so jih posredovale staršem in otrokom. Bi pa apeliral na vse državljane, naj si umivajo roke," je dejal.

Epidemija hepatitisa A na Hrvaškem se je po poročanju hrvaškega spletnega portala Direktno.hr začela na Gostinsko-turistični šoli Zagreb, kjer je kuhar, ki ni vedel, da je okužen s hepatitisom A, pripravljal obroke hrane za otroke. To je konec prejšnjega tedna potrdil tudi ravnatelj šole Mladen Smodlaka. "Primeri hepatitisa so se začeli pojavljati v času praznikov. Najprej je šlo za en primer, potem pa mi je kolegica v nedeljo javila, da se je pojavil še eden," je dejal Smodlaka. Dodal je, da pouk od tedaj poteka na daljavo, šolske prostore pa so razkužili.

Virus hepatitisa A se prenaša z vodo in hrano ali umazanijo na rokah. Bolezen poteka v jetrih, glavni simptom pa je zlatenica, ki se pozna na koži.