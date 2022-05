Na Zahodnem bregu ubita priznana palestinska novinarka

Televizijski mreži Al Jazeera, ki je trdno prepričana, da je za smrt njene 51-letne zaposlene Širin Abu Akleh kriva izraelska stran, pritrjuje tudi palestinsko ministrstvo za zdravje. Izraelske sile so novinarko ubile s strelom v glavo, medtem ko je poročala s terena, so sporočili. Hudo ranjeno so odpeljali v bolnišnico, kjer so jo razglasili za mrtvo.

Pri Al Jazeeri so se ostro odzvali na ravnanje izraelskih sil, ki so jih obtožili kršenja mednarodnih zakonov in norm. V izjavi za javnost so še pozvali mednarodno skupnost, naj zahteva odgovornost izraelskih okupacijskih sil za njihovo "namerno ciljanje in ubijanje novinarjev". Poleg pokojne novinarke je bil namreč v bolnišnično oskrbo sprejet tudi producent Al Jazeere Ali Al Samudi.

Izraelska vojska trdi, da so njene sile med operacijo v Dženinu napadli in da so streljali nazaj. Dogodek že preiskujemo, so dodali. Vodja Al Jazeerine pisarne v Ramali, Valid Al Omari, njihove navedbe, v katerih namigujejo na morebitno krivdo palestinskih napadalcev, zanika.

Novinarka je med poročanjem nosila moder zaščitni jopič z jasno vidno oznako "Press", na glavi je imela čelado, je povedala kolegica, ki je bila z njo na terenu.

Palestinci so ogorčeni, obsodbe in besede podpore pa prihajajo z vsega sveta. "Izraelske okupacijske sile so danes zjutraj med poročanjem o njihovi brutalnosti v Dženinu ubile našo ljubljeno novinarko Širin Abu Akleh. Širin je bila najuglednejša palestinska novinarka in tesna prijateljica," je zapisal Husam Zomlot, palestinski veleposlanik v Združenem kraljestvu. "Ne morem verjeti. Zrasli smo ob njenem poročanju o drugi intifadi. Bila je naš glas. Počivaj v moči in miru. Nov dan, nova tragedija," se je odzval palestinski aktivist Salem Barahmeh. Podobno tudi Fadi Kuran, eden od vidnih članov organizacije Avaaz: "Širin je bila pogumna, prijazna in poštena novinarka, ob kateri smo odraščali jaz in milijoni Palestincev," je zapisal.