Na zahodu Kitajske po obilnih poplavah pobegnilo več kot 70 krokodilov

Naravnim nesrečam, ki pustošijo po planetu ni videti konca, ubežala jim ni niti Kitajska. V nevihtah, ki so s seboj nosile obilno deževje, je na jugu Kitajske umrlo najmanj sedem ljudi, zastrašujoč pa je še podatek, da je v mestu v zahodni provinci Guangdong več kot 70 krokodilov pobegnilo iz farme, vseh pa še niso uspeli najti.

Kot da poplave in nevihte niso bile dovolj ogrožujoče za ljudi, je v Maomingu, mesta blizu obale v zahodni provinci Guangdong, pobegnilo več kot 70 krokodilov, poroča AP. Zaradi obsežnih poplav so namreč krokodili povsem na lahko preplavali svoje ograje in se podali raziskovati okolico. Bližnjim prebivalcem so oblasti svetovale naj ostanejo doma, dokler ne bodo vsi krokodili zopet na farmi.

Uradnik za izredne razmere je navedel, da je iz farme, kjer so nastanjeni, pobegnilo 69 odraslih krokodilov in šest mladičev. Najprej naj bi se zatekli v jezero, nekatere pa so sicer že našli. Guangdong je razglasil izredne razmere, v okrožjih na nekaterih območjih pa so se razbesenili izjemno močni nalivi.

Kitajska se je nedavno spoprijela s hudimi poplavami, ki jih je povzročilo najmočnejše deževje v zadnjih 140 letih. Podzemne železnice, ulice, postaje v Hongkongu so bile praktično celotne pod vode, uradniki pa zaprli šole, ljudje pa nekaj dni niso hodili v službo, poroča CNN.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right