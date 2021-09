Na zahodu Nemčije po grožnji napada na sinagogo aretirali več ljudi

"Obstajala je grožnja napada na sinagogo v Hagnu," je notranji minister nemške zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija Herbert Reul povedal na prisegi nove generacije policistov v Kölnu. "Vaši kolegi so ga verjetno preprečili," je dodal.

V sredo zvečer so območje okoli sinagoge zavarovali in sprožili obsežno operacijo. Deželni notranji minister je potrdil aretacijo. Dejal je, da so pridržali mladega človeka. Poleg njega naj bi po navedbah policijskih virov aretirali še tri ljudi.

Po poročanju spletne izdaje nemškega časnika Spiegel so aretirali 16-letnega Sirca, ki naj bi načrtoval napad z eksplozivom na sinagogo. Dopoldne je policija preiskala njegov dom, kjer živi z očetom. Do sirskega državljana so prišli, potem ko je ena od tujih obveščevalnih služb nemške obveščevalce posvarila pred domnevnim islamistom v Nemčiji, ki se je na spletu sumljivo obnašal, navaja časnik.