Na zahodu Srbije in severovzhodu BiH izredne razmere zaradi poplav

Na zahodu Srbije so zaradi naraščanja voda in poplav razglasili izredne razmere v desetih občinah, poplavljeno je več kot 700 hiš. V kraju Ljubovija so narasle vode odnesle tri mostove. Najbolj kritične razmere so v Ljuboviji in Guči, ker je zjutraj močno deževalo. O poplavah poročajo tudi s severovzhoda BiH.

Izredne razmere so zaradi poplav v Srbiji razglasili v Lučini, Osečini, Krupnju, Loznici, Ljuboviji, Malom Zvorniku, Arilju in Kosjeriću, Ivanjici in Kraljevu. Promet je prekinjen na več regionalnih cestah. V kraju Kosjerića je poplavljenih okoli 50 objektov, poroča srbska radiotelevizija RTS. Pričakovati je poplavljanje rek Tamnava in Kolubara, kjer so preventivno pripravili vreče s peskom, razmere pa nadzirajo 24 ur na dan. Načelnik Uprave za gasilsko-reševalne enote in civilno zaščito Goran Nikolić je za RTS povedal, da so razmere najbolj kritične v Ljuboviji in Guči, ker je zjutraj tu močno deževalo.

Narasle vode reke Ljubovidja so danes zjutraj porušile še tretji most v kraju Ljubovija. Zaradi naraslih vodja je ogroženih 700 hiš, mesto je brez vode, brez elektrike je 50 gospodinjstev. Poplavljen je tudi center občine Ljubovija. Evakuirali so okoli 200 gospodinjstev. V Guči, ki je znana po mednarodnem festivalu trobentačev, so poplavljeni srednja šola, športni center, poslopje elektropodjetja ter okoli 70 hiš, poroča Beta. Na območju Gornjega Milanovca je bregove prestopila reka Despotovica. Prekinjen je promet na Ibarski magistrali pri kraju Brdjani. Reka Ibar je danes bregove prestopila pri Kraljevu. Poplavila je športne terene in nekaj gostinskih objektov ter del sprehajališča ob reki ter odnesla več splavov. Stanovanjski objekti še niso ogroženi. Obstaja tudi nevarnost izlivanja na ustju Ribnice v Ibar, še navaja Beta. Na reki Tamiš v Vojvodini na severu Srbije medtem še vedno veljajo izredni obrambni ukrepi zaradi poplav, a gladina reke upada. Danes obilne padavine pričakujejo v osrednjem in južnem delu Srbije. Poplave tudi v Bosni O poplavah več rek poročajo tudi s severovzhoda sosednje Bosne in Hercegovine. Ponoči so narasle reke poplavile več kot sto hiš in drugih objektov, v šestih občinah so razglasili stanje naravne nesreče, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

