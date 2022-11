Na zahtevo ZDA v Trogirju preiskali luksuzno jahto Putinovega zaveznika

Medvedčuk je eden najbogatejših Ukrajincev, katerega premoženje je ocenjeno na več kot 630 milijonov dolarjev (okoli 610 milijonov evrov). Njegova 92-metrska luksuzna ladja je septembra prispela v Trogir, pred tem pa je bila zasidrana v Reki. Po ocenah naj bi bila vredna več kot 200 milijonov dolarjev (193 milijonov evrov), letni stroški vzdrževanja pa so ocenjeni na do 20 milijonov dolarjev (19,3 milijona evrov).

Tiskovni predstavnik splitskega županijskega sodišča Dinko Mešin je za Jutarnji list potrdil, da so 15. novembra izdali nalog za preiskavo jahte na zahtevo ameriškega pravosodnega ministrstva. Gre za postopek, ki poteka v strogi tajnosti, zato Mešin ni navedel več podrobnosti. Dejal je le, da je v dokumentih navedeno ime ukrajinskega oligarha Viktorja Medvedčuka in njegove žene Oksane Marčenko .

Vladimir Putin in Viktor Medvedčuk

Medvedčuka so aprila aretirale ukrajinske varnostne sile. Bil je v hišnem priporu v Kijevu, iz katerega je kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino pobegnil, nato pa so ga prijeli na zahodu države. Septembra ga je Ukrajina v zameno za več kot 200 ukrajinskih borcev izročila Rusiji. Medvedčuk je sicer veljal za glavnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina v Kijevu. Leta 2018 je ustanovil stranko Opozicijska platforma za življenje, ki je na parlamentarnih volitvah leta 2019 zasedla drugo mesto, tik za blokom Zelenskega. V ukrajinskem parlamentu je imela približno trideset poslancev, preden so jo marca prepovedali.