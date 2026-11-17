Prebivalci vasi Komišuvaha blizu frontne črte v regiji Zaporožje so se 2. novembra pripravljali na razdeljevanje humanitarne pomoči. Na lokalnem kanalu Telegram so jih obvestili, da bo pomoč na voljo med 10. in 12. uro. Toda že ob 9.45 je območje stresla eksplozija.
Po navedbah ukrajinskih oblasti je prvi ruski napad zadel nadzemne stavbe in ubil žensko. Na kraj so prihiteli policisti in reševalci, ki so začeli iz ruševin reševati poškodovane.
Posnetki policijskih kamer, ki jih je analizirala BBC-jeva skupina za preverjanje dejstev BBC Verify, prikazujejo ljudi, ki poskušajo izpod ruševin rešiti žrtev, nato pa ugotovijo, da je umrla.
V ozadju je prek policijskih radijskih postaj slišati vse bolj nujna opozorila pred novim napadom. Navzočim nazadnje ukažejo, naj se umaknejo v podzemno zaklonišče.
Približno uro po prvem napadu posnetek prikazuje ljudi, ki v zaklonišču tiho čakajo. Nato odjekne silovita eksplozija in posnetek se prekine.
Na zaklonišče naj bi odvrgli tri tone težko bombo
Ukrajinske oblasti trdijo, da so ruske sile v drugem napadu uporabile letalsko bombo FAB-3000, težko približno tri tone, ki lahko uniči tudi podzemne objekte.
Posnetki po napadu prikazujejo ogromen krater nad zakloniščem, v katerem so se skrivali prebivalci. Med razbitinami in zvito kovinsko konstrukcijo so reševalci iskali trupla.
BBC Verify je pridobil fotografije ostankov streliva in jih posredoval strokovnjakom. Trevor Ball iz organizacije Armament Research Services je ocenil, da sta velikost in globina kraterja skladni s posledicami eksplozije bombe FAB-3000. Podobno je ugotovil nekdanji preiskovalec britanske Nacionalne agencije za kriminal Chris Proops.
Reševalci morali večkrat prekiniti iskanje žrtev
Po podatkih ukrajinske državne službe za izredne razmere (DSNS) je v napadih umrlo najmanj 72 ljudi. Med žrtvami so bili prebivalci, ki so prišli po humanitarno pomoč, ljudje, ki so sodelovali pri njeni razdelitvi, in vojaki, ki so po navedbah oblasti pomagali pri reševanju. Trupla nekaterih žrtev naj bi bila še vedno pod ruševinami.
Ukrajinske oblasti Rusijo obtožujejo, da napadov ni ustavila niti med reševalno akcijo. Po navedbah DSNS so bili med nadaljnjim obstreljevanjem poškodovani trije policisti, štirje delavci in dva reševalna psa. Poškodovanih je bilo tudi pet vozil.
"Zaradi nevarnosti ponovnega obstreljevanja so reševalci prisiljeni občasno prekiniti delo in se umakniti na varno," so pojasnili v ukrajinski službi za izredne razmere.
Ukrajinska varnostna služba: Gre za namerno uničevanje humanitarne opreme
Preiskovalec ukrajinske varnostne službe SBU Oleksij, ki je zaradi narave svojega dela želel ostati neimenovan, trdi, da so bila reševalna vozila jasno označena.
Ruske sile obtožuje namernega uničevanja humanitarne opreme in sistematičnega napadanja infrastrukture ter prebivalcev vasi. "Sovražnik zelo dobro ve, da tam poteka predvsem humanitarna operacija iskanja mrtvih," je povedal. Po njegovih besedah ruske sile z napadi na civiliste poskušajo onemogočiti življenje na območjih blizu frontne črte.
Komišuvaha nima vojaških ali industrijskih objektov, leži pa blizu pomembne prometne poti za premike ukrajinskih vojakov, oskrbo in evakuacije.
Strokovnjaki za mednarodno pravo medtem poudarjajo, da je Rusija zagrešila vojni zločin, če bi se izkazalo, da je reševalce namerno napadala.