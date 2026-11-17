Prebivalci vasi Komišuvaha blizu frontne črte v regiji Zaporožje so se 2. novembra pripravljali na razdeljevanje humanitarne pomoči. Na lokalnem kanalu Telegram so jih obvestili, da bo pomoč na voljo med 10. in 12. uro. Toda že ob 9.45 je območje stresla eksplozija.

Po navedbah ukrajinskih oblasti je prvi ruski napad zadel nadzemne stavbe in ubil žensko. Na kraj so prihiteli policisti in reševalci, ki so začeli iz ruševin reševati poškodovane.

Posnetki policijskih kamer, ki jih je analizirala BBC-jeva skupina za preverjanje dejstev BBC Verify, prikazujejo ljudi, ki poskušajo izpod ruševin rešiti žrtev, nato pa ugotovijo, da je umrla.

V ozadju je prek policijskih radijskih postaj slišati vse bolj nujna opozorila pred novim napadom. Navzočim nazadnje ukažejo, naj se umaknejo v podzemno zaklonišče.

Približno uro po prvem napadu posnetek prikazuje ljudi, ki v zaklonišču tiho čakajo. Nato odjekne silovita eksplozija in posnetek se prekine.