Na zaledeneli dvatisočak sta se podala z dojenčkom, rešil ga je naključni gorski vodnik

Gorski vodnik Szymon Stoch je družino iz Litve med vzponom na goro Rysy, srečal v soboto, ko je po isti poti vodil skupino. Zahtevna pot je bila prekrita s trdim snegom in ledom, kar so razmere, ki zahtevajo ne le ustrezno opremo, temveč tudi izkušnje, poroča poljski medij tvpworld. Kljub večkratnim opozorilom Stocha, še enega vodnika, slovaškega gorskega reševalca in osebja planinske koče Chata pod goro Rysami, sta starša nadaljevala z vzponom. Kljub temu, da sta s seboj nosila dojenčka, sta bila odločena, da osvojita vrh, pripoveduje Stoch.

Ko je par dosegel vrh, je ugotovil, da je spust prenevaren, in prosila sta Stocha, naj jima posodi dereze in jima pomaga pri sestopu. Vodnik ju je zavrnil, saj je vedel, da bi lahko, če bi ena oseba zdrsnila, padla cela skupina, če bi jih povezali z vrvjo. Stoch jima je svetoval, naj pokličeta reševalce, kar je bila po njegovih besedah edina varna možnost. A starša sta to zavrnila, ker nista imela turističnega zavarovanja.

Raje sta tvegala življenje svojega otroka, kot pa plačala za reševanje, je bil pretresen vodnik, ki se je odločil, da bo sam vzel otroka in ga z gore odnesel na varno mesto. To mu je tudi uspelo, še piše medij.