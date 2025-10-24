Svetli način
Na zaledeneli dvatisočak sta se podala z dojenčkom, rešil ga je naključni gorski vodnik

Varšava , 24. 10. 2025 17.46 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
30

Gorski vodnik je rešil 9-mesečnega dojenčka, potem ko sta njegova starša imela težave pri sestopu z najvišje poljske gore Rysy. Gora leži na 2503 metrih nadmorske višine, v tem času pa je znana po zahtevnih ledenih in zasneženih poteh.

Gorski vodnik Szymon Stoch je družino iz Litve med vzponom na goro Rysy, srečal v soboto, ko je po isti poti vodil skupino. Zahtevna pot je bila prekrita s trdim snegom in ledom, kar so razmere, ki zahtevajo ne le ustrezno opremo, temveč tudi izkušnje, poroča poljski medij tvpworld. Kljub večkratnim opozorilom Stocha, še enega vodnika, slovaškega gorskega reševalca in osebja planinske koče Chata pod goro Rysami, sta starša nadaljevala z vzponom. Kljub temu, da sta s seboj nosila dojenčka, sta bila odločena, da osvojita vrh, pripoveduje Stoch. 

Rysy
Rysy FOTO: Shutterstock

Ko je par dosegel vrh, je ugotovil, da je spust prenevaren, in prosila sta Stocha, naj jima posodi dereze in jima pomaga pri sestopu. Vodnik ju je zavrnil, saj je vedel, da bi lahko, če bi ena oseba zdrsnila, padla cela skupina, če bi jih povezali z vrvjo. Stoch jima je svetoval, naj pokličeta reševalce, kar je bila po njegovih besedah edina varna možnost. A starša sta to zavrnila, ker nista imela turističnega zavarovanja.

Raje sta tvegala življenje svojega otroka, kot pa plačala za reševanje, je bil pretresen vodnik, ki se je odločil, da bo sam vzel otroka in ga z gore odnesel na varno mesto. To mu je tudi uspelo, še piše medij.

gore poljska rysy
KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Big dick
24. 10. 2025 19.12
A babica ni bla zraven?
ODGOVORI
0 0
Hugh_Mungus
24. 10. 2025 19.09
+2
Tega si želijo naši kavč komentatorji, da bi nekdo v izogib plačilu reševanja sestop plačal z življenjem - samo zato, ker oni vidijo letečega rešilca drugače kot tistega, ki vsakodnevno prevaža njihove zavaljene riti
ODGOVORI
2 0
MladInPerspektiven
24. 10. 2025 18.57
+3
Mogoče sta šla iskati tiste balone iz Belorusije
ODGOVORI
3 0
Veščec
24. 10. 2025 18.54
+4
A je pr nas pa kej bolš.rinejo u papučah gor,k mislijo da se bojo kopal,pa še kakšen pirček pospravl.indijanci
ODGOVORI
5 1
Rainbow warrior
24. 10. 2025 18.47
+18
Dva bedaka in ubogi otrok s takimi starši.
ODGOVORI
18 0
Infiltrator
24. 10. 2025 18.44
+14
Bolnika !!!
ODGOVORI
14 0
Sixten Malmerfelt
24. 10. 2025 18.39
+11
Če greš na morje se zavaruješ, isto bi moralo veljati za gore, posebej ta tujce!
ODGOVORI
12 1
Rožle Patriot
24. 10. 2025 18.36
+23
Z dojenčkom ??? .... Pa kaj je sploh v teh njihovih lubencah .. ??!!!
ODGOVORI
23 0
Martinović
24. 10. 2025 18.34
+10
So naši pristojni tole pozorno brali, kritje stroškov reševanja iz turističnega zavarovanja (in ne iz davkoplačevalskih žepov).
ODGOVORI
11 1
Hugh_Mungus
24. 10. 2025 19.10
Si ti pozorno bral tole? Zaradi denarja bi kmalu lahko imeli 2 smrtni žrtvi. To bi potešili vaše kapitalistične riti, medtem ko se ti milijarderji režijo v fris, ko izkoriščajo cel planet
ODGOVORI
0 0
galeon
24. 10. 2025 18.32
+13
Hahaha. A vidite kako imajo napredni Poljaki to rešeno. Nimaš zavarovanja, boš plačal. Strah pa je le. Samo naše ovce tega ne bodo nikol sprejele.
ODGOVORI
15 2
Nidani
24. 10. 2025 18.51
+5
Napredni Poljaki? 🤔🤣😂
ODGOVORI
5 0
Mac-tat
24. 10. 2025 18.28
+10
Turistično zavarovanje na poljskem obstaja, kot je razvidno iz teksta, v Sloveniji pa vse na naše denarnice, predvsem to velja za tujce.
ODGOVORI
11 1
Alfa ?arli
24. 10. 2025 18.26
+17
Bolniki !!! Kaj jim pade na pamet, da grejo z dojenčkom v gore.🤮🤮🤢
ODGOVORI
17 0
osiveli_ritmični_gimnastik
24. 10. 2025 18.31
-2
mali se mora navadi na mraz...
ODGOVORI
3 5
lakala28
24. 10. 2025 18.21
+5
A modela pojeta skupaj s Cezarjem na oblačku ali zbirata bedak5 na 1919 za stroške reševanja?
ODGOVORI
5 0
Sixten Malmerfelt
24. 10. 2025 18.21
+18
Tik-tok generacija, kimisli, da vse obvlada, potem pa padajo iz skal v gorah!
ODGOVORI
19 1
Sixten Malmerfelt
24. 10. 2025 18.20
+4
5 dni stara novica, ki smo jo prebrali že v ponedeljek....
ODGOVORI
6 2
Killing of Hind Rajab
24. 10. 2025 18.19
+13
upam da sta vsaj uspela narediti selfi na vrhu z dojenčkom...da se bo mali hvalil...9 mesecev me je v trebuhu nosila mati...več ur pa gorski vodnik...ki sploh ni bil noseč...
ODGOVORI
15 2
Kuku456
24. 10. 2025 18.19
+15
Bolano Bogi otrok♥️
ODGOVORI
15 0
bazilika555
24. 10. 2025 18.40
+7
le kaj še čaka tega otroka pri takih starših...
ODGOVORI
7 0
rogla
24. 10. 2025 18.18
+15
Neumnostim ni kraja!
ODGOVORI
15 0
Uporabnik1921539
24. 10. 2025 18.11
+4
ve bi bilo misljeno,da ljudje na gorah so,bi tam bili.Pa nihce ne zivi tam.Ni potrebno.Ve si buhtelj ti pa pac ni pomoci.Razen v Slo.Tu pa je vse zastonj
ODGOVORI
7 3
