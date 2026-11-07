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Na zaledeneli reki obtičal srnjak, reševalec tvegal življenje

Habarovsko okrožje, 07. 11. 2026 15.17 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Srna

V ruskem Habarovskem okrožju so reševalci iz ledene pasti rešili izčrpanega mladega srnjaka. Žival je obtičala nekaj metrov od brega na spolzki ledeni površini, do nje pa se je eden od reševalcev priplazil po trebuhu in jo z vrvjo potegnil na varno.

Prebivalci so ob obali opazili mladega srnjaka, ki je obstal na ledu in ni mogel nazaj na kopno. Ker se je žival nahajala približno pet metrov od brega, so na pomoč poklicali reševalce, poroča AP News.

Eden od njih si je nadel zaščitno obleko, se mu ob pomoči vrvi previdno približal ter ga povlekel do obale. Reševalna akcija je uspela, čeprav je bila žival vidno izčrpana.

Po rešitvi so srnjaka prepeljali v živalski center, kjer je dobil topel prostor za okrevanje. Posnetki reševanja kažejo ganljiv zaključek akcije, ko reševalci preverijo njeno stanje in jo pospremijo na varno.

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srna reševanje rusija

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KOMENTARJI3

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cecen
07. 11. 2026 16.49
Če bi mediji objavljali več takih novic, bi bil svet lepši.
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+1
1 0
flojdi
07. 11. 2026 15.59
Lepo./ edina novica danes ki jo je bilo lepo prebrat
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+7
7 0
Letnik 1964
07. 11. 2026 16.50
👍
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0 0
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