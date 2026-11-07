Na zaledeneli reki obtičal srnjak, reševalec tvegal življenje

Prebivalci so ob obali opazili mladega srnjaka, ki je obstal na ledu in ni mogel nazaj na kopno. Ker se je žival nahajala približno pet metrov od brega, so na pomoč poklicali reševalce, poroča AP News.

Eden od njih si je nadel zaščitno obleko, se mu ob pomoči vrvi previdno približal ter ga povlekel do obale. Reševalna akcija je uspela, čeprav je bila žival vidno izčrpana.

Po rešitvi so srnjaka prepeljali v živalski center, kjer je dobil topel prostor za okrevanje. Posnetki reševanja kažejo ganljiv zaključek akcije, ko reševalci preverijo njeno stanje in jo pospremijo na varno.