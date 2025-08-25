Na Zanzibarju prijeli nekdanjega člana uprave Kovintradea

Informacijo o prijetju 63-letnega državljana Slovenije na Zanzibarju so za portal N1 potrdili na Generalni policijski upravi. Pojasnili so, da je bil ta obtožen kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, kjer je nastala velika premoženjska škoda.

Za njim sta bili razpisani tiralica in mednarodna tiralica celjskega okrožnega sodišča, iskali pa so ga od leta 2020. "Prijetje je rezultat tesnega sodelovanja in pravočasne izmenjave informacij med slovensko in tanzanijsko policijo," so še navedli za portal.

Po poročanju N1 je slovenska policija Mitjo Pavlina letos uvrstila tudi na Europolov seznam najbolj iskanih kriminalcev na begu.

Pavlin je obtožen, da naj bi kot član uprave celjske družbe Kovintrade s spornimi posli oškodoval podjetje in si pridobil 3,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Obtožnice mu pravosodni organi niso uspeli vročiti, saj je aprila 2022 izginil.

Po poročanju TV Slovenija so kriminalisti preiskave v primeru Pavlina izvedli leta 2019 na podlagi prijave družbe Kovintrade, kjer je bil Pavlin nekoč zadolžen za trge Rusije, Belorusije in Ukrajine. Pozneje so v podjetju ugotovili, da naj bi podpisoval tudi anekse k pogodbi o trgovinskem zastopanju s podjetjem v Minsku, ki je bilo že zdavnaj izbrisano iz registra beloruskih podjetij.