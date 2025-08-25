Svetli način
Tujina

Na Zanzibarju prijeli nekdanjega člana uprave Kovintradea

, 25. 08. 2025 18.53 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
Tanzanijska policija je na Zanzibarju prijela nekdanjega člana uprave celjske družbe Kovintrade Mitjo Pavlina, ki ga je slovenska policija letos uvrstila na Europolov seznam najbolj iskanih kriminalcev na begu. Pavlin je obtožen, da naj bi s spornimi posli pridobil 3,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Mitja Pavlin
Mitja Pavlin FOTO: Europol

Informacijo o prijetju 63-letnega državljana Slovenije na Zanzibarju so za portal N1 potrdili na Generalni policijski upravi. Pojasnili so, da je bil ta obtožen kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, kjer je nastala velika premoženjska škoda.

Za njim sta bili razpisani tiralica in mednarodna tiralica celjskega okrožnega sodišča, iskali pa so ga od leta 2020. "Prijetje je rezultat tesnega sodelovanja in pravočasne izmenjave informacij med slovensko in tanzanijsko policijo," so še navedli za portal.

Po poročanju N1 je slovenska policija Mitjo Pavlina letos uvrstila tudi na Europolov seznam najbolj iskanih kriminalcev na begu.

Pavlin je obtožen, da naj bi kot član uprave celjske družbe Kovintrade s spornimi posli oškodoval podjetje in si pridobil 3,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Obtožnice mu pravosodni organi niso uspeli vročiti, saj je aprila 2022 izginil.

Po poročanju TV Slovenija so kriminalisti preiskave v primeru Pavlina izvedli leta 2019 na podlagi prijave družbe Kovintrade, kjer je bil Pavlin nekoč zadolžen za trge Rusije, Belorusije in Ukrajine. Pozneje so v podjetju ugotovili, da naj bi podpisoval tudi anekse k pogodbi o trgovinskem zastopanju s podjetjem v Minsku, ki je bilo že zdavnaj izbrisano iz registra beloruskih podjetij.

Artechh
25. 08. 2025 20.03
Za3.5mil mednarodna tiralica. Doma pa korupcijo in goljufije na polno ignorirajo 😂😂 kje so tiralice za celoten politični vrh in njihove strice?
ODGOVORI
0 0
2fast4
25. 08. 2025 20.02
+1
Mu bodo v Tanzaniji nastavili ritni wifi...
ODGOVORI
1 0
Mekenzi
25. 08. 2025 20.01
In kje so milijoni ki jih je pokradel nam. ☠️🥷🥷🥷🇸🇮
ODGOVORI
0 0
StayALive
25. 08. 2025 20.00
+1
Kje je denar od klirinškega dolga Rusije (na računih Lovšin, ona Škrabčeva ped_erčina Riko, sprega Luksemburg Kučo) ?
ODGOVORI
1 0
PoldeVeliki
25. 08. 2025 19.59
+4
Sponzor stranke Svoboda na volitvah 2022.,
ODGOVORI
4 0
StayALive
25. 08. 2025 19.56
+4
Kje je denar od Agrotehnike, TAM-a, Iskre ? A je en evro prišel v slovenki proračun iz davčnih oaz. Kje so miljarde sanirena NLB, ki bi morale biti vrnjen v proračun !
ODGOVORI
4 0
StayALive
25. 08. 2025 19.53
+5
Kje pa je Haze(NLB Frankfurt) z denarjem od Mure ? Kje so te kučanistične ladje ?
ODGOVORI
5 0
Po možganski kapi
25. 08. 2025 19.52
+1
Velika večina Slovencev je srečnih imamo Robija in Tino.
ODGOVORI
2 1
Kameleon Kiddo
25. 08. 2025 19.58
+1
drugi pa sanjajo da bo desni breg manj krado...... #zbuditesevsiskupaj
ODGOVORI
1 0
Kaimlplut
25. 08. 2025 19.49
+2
zapret pa nikoli več...na svobodo baraba
ODGOVORI
3 1
StayALive
25. 08. 2025 19.51
+1
Evo Moba.
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
25. 08. 2025 19.48
+4
pa ravno sedaj....jutri ima rojstni dan....:-)
ODGOVORI
4 0
Nidani
25. 08. 2025 19.44
+0
Večji kot je lopov, bolj ga janšisti zagovarjajo...😅
ODGOVORI
4 4
StayALive
25. 08. 2025 19.50
Večjega lopova kot vaš pričji nategun in jegova konkubina nism še videl . Kja je z ono elektro zadevo na kosovu ? Se že kaj ve ? Ali so spet okosnejaki po tožilskih omarah ? Pa telebajsa je tud nekam z hosterijo opustila popotovanjena sejemsko helikopersko procesijo v Radgono.
ODGOVORI
0 0
john gotti
25. 08. 2025 19.44
+5
…na zanzibarju že sonce zahaja…
ODGOVORI
5 0
G. Papež
25. 08. 2025 19.48
..Pavlin pa v zapor...
ODGOVORI
0 0
Pujček
25. 08. 2025 19.43
+5
Zdaj še bomo totiga zastojn fojtrali?
ODGOVORI
5 0
3rdEyeVision
25. 08. 2025 19.40
+5
Faco ima k en SDSovec.
ODGOVORI
11 6
Nidani
25. 08. 2025 19.42
+2
Inženir...😂
ODGOVORI
2 0
StayALive
25. 08. 2025 19.43
+0
Tvoja pričja nutrija ima gršo, bolj ogabno in neprimerno bolj možaško.
ODGOVORI
5 5
zasvobodo22
25. 08. 2025 19.44
+1
saj tud je
ODGOVORI
1 0
3rdEyeVision
25. 08. 2025 19.54
Noshit 😁
ODGOVORI
0 0
FineFine
25. 08. 2025 19.39
+4
Pod 4 milijone? To Janković in Golob sploh ne stopita na letalo, za tak drobiž.
ODGOVORI
9 5
StayALive
25. 08. 2025 19.38
+2
A drekovod je pa že nared ?
ODGOVORI
6 4
StayALive
25. 08. 2025 19.37
+1
Nekam čudno ste se namenili napadat ze mednarodnimi tiralicami majhne ribe, predvsem moške, fotre(razlog ni se udeležil obravnave) in ne zato ker so dokazano kaj slabega storili ampak ker je tak befel Štefane, da se prične preusmerjat pozornost in ustvarjat vtis da komunistična tolpa nekaj dela ! Kje so pa preiskave ptičarja in njegove prostate ? To pa vse stoji ?
ODGOVORI
7 6
Nidani
25. 08. 2025 19.43
+3
Vemo ja...krivosodje, pa drugi so krivi...😅
ODGOVORI
3 0
StayALive
25. 08. 2025 19.46
+2
E to je to Nidani. Ko pridemo na oblast mi bo pričja gripa po priporih in zaporih. Boste tulili in krulili kot divji prašiči. Ne bomo vas ujčkalio kot Hosj z tuširanjem, zagotovo ne.
ODGOVORI
3 1
Ici
25. 08. 2025 19.32
-1
Tale upokojenec je nepomemben. To je le metanje peska v oči, da se narodu ne utrga od teh svobodnjaških rabot.
ODGOVORI
7 8
tron3
25. 08. 2025 19.31
+7
Vi tukaj o drobižu, Maljevac, Vrečka, Mesec itd, pa upravljajo po novem z okoli 600 milijoni na leto, pa od vplačanega ne boste imeli praktično nič!!!!
ODGOVORI
11 4
džonborno
25. 08. 2025 19.27
+13
Zanzibar je popolnoma zgrešena lokacija! Banja luka pod okriljem Snežiča je terna za take!
ODGOVORI
15 2
