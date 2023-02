Na zasedanju Ovse bodo tudi predstavniki Rusije, Ukrajincev zato ne bo

Vodja ukrajinske delegacije Mikita Poturajev je prejšnji teden izrazil strah, da bo ruska delegacija dogodek izkoristila za upravičevanje agresije proti Ukrajini in olepševanje vojnih zločinov, storjenih nad Ukrajinci.

"Vse to bo spodkopalo integriteto parlamentarne skupščine in ogrozilo njeno jasno stališče do ruske agresije od leta 2014," je poudaril v pismu predsednici skupščine Margareti Cederfelt. "Rusov ne zanima razprava, dialog. Prišli so samo zaradi propagande," pa je dejal v sredo na Dunaju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.