Na zborovanju ameriških republikancev tudi kritike Trumpa

Cpac je danes namreč klub oboževalcev Donalda Trumpa in tisti, ki ga ne hvalijo, lahko pričakujejo napade. Nekdanja guvernerka Južne Karoline in Trumpova veleposlanica pri ZN Nikki Haley je že razglasila kampanjo za predsednico ZDA, po pričakovanjih naj bi kmalu to storil tudi nekdanji državni sekretar Pompeo.

Pompeo in Halley sta bila glavna zvezdnika petkovih nastopov, pred njima pa je govorila med drugim tudi kongresnica Marjorie Taylor Green. Danes bosta udeležence nagovorila Trump in nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro.

Pompeo in Halley sta opozorila, da so republikanci na lanskih kongresnih volitvah izgubili številne volitve, ki bi jih morali dobiti. Znano je, da so izgubljali predvsem skrajni kandidati s Trumpovo podporo, ki so jo dobili, ker sprejemajo in širijo laž o ukradenih predsedniških volitvah 2020.