Na železniški postaji v Tel Avivu odjeknili streli: več mrtvih in ranjenih

Priče so za The Times of Israel povedale, da sta dva oborožena moška izstopila z vlaka in začela streljati na ljudi na železniški postaji. Pri tem naj bi napadalca ubila osem ljudi, še najmanj sedem pa jih je ranjenih, poroča izraelski časnik. Žrtve naj bi bili mladi, stari od 17 do 30 let.

Izraelske oblasti so na območje poslale več enot. Območje so povsem zaprli. Na kraju so tudi številna reševalna vozila.