Na žensko padla pokvarjena dvižna postelja in jo ubila

Dvižne postelje so sestavljene iz dela, ki stoji na tleh, in dela, ki se ga s hidravličnim sistemom dvigne in zadrži v zraku, da omogoča shranjevanje stvari pod posteljo. Med ljudmi so takšne postelje priljubljene predvsem zaradi dodatnega prostora, ki ga omogočajo pod spalnim delom.

Žensko je v spalnici nepremično našla njena hči, njeno izjavo pa so prebrali na sodišču, je poročal The Northern Echo. Opisala je, da je prišla po stopnicah in opazila odprta vrata mamine spalnice, mama pa je nepremično ležala na hrbtu z glavo pod posteljo. Noge naj bi imela pokrčene in videti je bilo, kot da je želela vstati. "Iz rok sem spustila vse in poskušala dvigniti vrh postelje z njene glave. Bila je zelo težka in ni bila več mehko zaprta. Nekako mi je uspelo, da sem jo lahko podprla z nogo," je povedala.

Opisala je, da je bil njen obraz modrikast, na vratu pa je bila vdolbina, ki jo je povzročil okvir postelje. Mamo je uspela izvleči in ker je opazila, da ne diha, je začela z oživljanjem, a pri tem ni bila uspešna.

Kot poroča CNN, je v letu 2022 v Veliki Britaniji 147 ljudi umrlo zaradi padca s postelje, 18 pa zaradi zadušitve v postelji.