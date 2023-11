Na zidovih stavb Davidove zvezde, na judovskem pokopališču svastike

Število antisemitskih dejanj po Evropi nenehno narašča in postaja veliko bolj izrazno. Nazadnje so bile na stavbah na območju Pariza najdene narisane Davidove zvezde, neznanci storilci pa so na judovskem delu osrednjega pokopališča na Dunaju zažigali predmete in risali antisemitske simbole, med drugim tudi svastike.

Predvsem v Evropi beležimo visok porast antisemitizma, vse se je namreč zaostrilo s konfliktom med Izraelom in Gazo. Tako so se denimo danes na stavbah na območju Pariza pojavile narisane Davidove zvezde, navaja BBC.

Samo v 14. okrožju Pariza je bilo na zidove narisanih približno 60 Davidovih zvezd, ki so simbol judaizma. V času holokavsta je sicer zvezda služila drugim namenom, Judje so jo bili primorani nositi všito na del oblačila, da bi jih lahko ločili od preostalih prebivalcev. Od napada Hamasa v Izraelu so v Franciji zabeležili že več kot 850 podobnih dejanj, je po poročanju BBC-ja, dejal notranji minister Gerald Darmanin.

Pariške oblasti so se po zadnjem takšnem dejanju, Davidovih zvezdah, odločile, da sprožijo preiskavo. "Jočem, ker spet vidim sovraštvo, ki smo ga bili deležni, ko sem bil le otrok," je za francosko televizijsko postajo poudaril prebivalec ene izmed popisanih stavb. Podobne grafite so našli tudi v pariških predmestjih, kot so Vanves, Fontenay-aux-Roses, Aubervilliers in Saint-Ouen. Po poročilih so zvezde nekatere spremljali napisi, kot so "od reke do morja, Palestina bo svobodna". Davidove zvezde se poleg na stavbah, pojavljajo tudi na trgovinah.

Na Dunaju na judovskem pokopališču risali svastike Neznani storilci so se na Dunaju spravili nad judovsko pokopališče. Zažgali so del dvorane za pogrebne slovesnosti, na zunanjih stenah pa so bile narisane svastike, poroča hrvaški Index. "To se mora končati," se je na dejanje odzval avstrijski predsednik Alexander von der Bellen.

