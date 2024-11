Na zunanjem ministrstvu obsodili načrte za priključitev Zahodnega brega

"Obsojamo prizadevanja ministra Smotriča za načrte za priključitev Zahodnega brega, ki ogrožajo stabilnost v regiji in uresničljivost rešitve dveh držav," je na omrežju X zapisalo MZEZ. Kot so dodali, takšni enostranski koraki ne upoštevajo mednarodnega prava in ogrožajo mirovna prizadevanja, zato se jim je treba za vsako ceno izogniti.

Smotrič, čigar ministrske pristojnosti zajemajo tudi nekatera obrambna področja, je na srečanju v parlamentu v ponedeljek dejal, da je že odredil priprave na "uresničitev suverenosti" nad izraelskimi naselbinami. Izrazil je upanje, da bo leto 2025 "leto suverenosti v Judeji in Samariji", pri čemer je uporabil okupacijsko ime za Zahodni breg.

Pri tem bi lahko po njegovem mnenju pomembno priložnost predstavljala zmaga Trumpa v ZDA. "Ne dvomim, da bo predsednik Trump, ki je izkazal pogum in odločnost v svojih odločitvah v prvem mandatu, podprl Izrael pri tej potezi," je dejal.

Trump je v prvem mandatu med drugim priznal izraelsko suverenost nad zasedeno sirsko Golansko planoto, preselil veleposlaništvo v Jeruzalem in bdel nad dogovori o normalizaciji odnosov med Izraelom in več arabskimi državami.

Že takrat so bili po besedah Smotriča tik pred uveljavitvijo suverenosti nad naselbinami na Zahodnem bregu, zdaj pa da je čas, da to storijo.

Smotrič in njegov skrajno desni ministrski kolega Itamar Ben-Gvir v zadnjem letu redno razburjata z javnimi izjavami in dejanji, usmerjenimi proti Palestincem. Oba sta močna zagovornika nezakonitega naseljevanja zasedenih palestinskih ozemelj, vključno z Gazo. V luči izraelske ofenzive na palestinsko enklavo sta oba prav tako predlagala omejevanje ali popolno zaustavitev dobav pomoči tamkajšnjemu civilnemu prebivalstvu.

Naseljevanje zasedenih ozemelj in omejevanje dobav humanitarne pomoči v Gazo sta sicer v skladu s trenutnimi politikami izraelske vlade na čelu s premierjem Benjaminom Netanjahujem, a sta omenjena ministra v svojih stališčih in predlogih še bolj radikalna.

Izrael Zahodni breg, ki skupaj z Gazo tvori meje delno mednarodne priznane Palestine, okupira od leta 1967 dalje. Odtlej na območju širi tudi nezakonite naselbine, v katerih živi že okoli pol milijona Izraelcev, vključno s Smotričem.