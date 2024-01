Nabava respiratorjev: nekdanji predsednik vlade BiH za štiri leta v zapor

Fadil Novalić je za medije v BiH potrdil, da gre v zapor. "Res je, obvestili so me o sodbi. Grem v zapor," je dejal. Fadil je obsojen za zlorabo pri nabavi respiratorjev med pandemijo covida-19. Odslužiti bo moral štiri leta zaporne kazni. Poleg njega je bil na šest let zaporne kazni obsojen še nekdanji direktor civilne zaščite Fahrudin Solak. Pet let pa bo moral v zaporu preživeti tudi lastnik podjetja Srebrena malina, preko katerega so nabavili sporne respiratorje. Poleg tega mora podjetje v proračun države vrniti 360.000 evrov in plačati še 100.000 evrov denarne kazni. Novalić je obsojen za zlorabo položaja, Solak pa za ponarejanje in uničevanje uradnih dokumentov.