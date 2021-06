Nabiralec jastogov, ki se je znašel v ustih kita, je preživel tudi letalsko nesrečo

Očitno je ameriški nabiralec jastogov Michael Packard smrti že večkrat pogledal v oči. Potem ko ga je pred dnevi skoraj požrl kit grbavec, je zdaj povedal, da je pred 20 leti preživel tudi hudo letalsko nesrečo, v kateri so umrle tri osebe.

Potem ko je ameriški nabiralec jastogov Michael Packard svet šokiral z novico, da se je za vsaj 30 sekund znašel v ustih kita grbavca, preden ga je ta izpljunil na površje, pa je zdaj razkril še, da je preživel tudi smrtonosno letalsko nesrečo na Kostariki, poroča The New York Post. Letalo je strmoglavilo 29. novembra 2001 med letenjem iz glavnega mesta San José v ribiško vasico Puerto Jimenez. V nesreči so umrle tri osebe, 57-letni Packard pa je utrpel hude poškodbe obraza in več zlomljenih kosti v rokah in nogah.

Skupaj s še štirimi potniki naj bi nato dve noči preživel v džungli, preden so jih našli reševalci. Zdravnik, ki jih je zdravil, je takrat dejal: "Še ene noči v džungli ne bi preživeli." O zgodbi o kitu podvomil tudi zdravnik Packard je sin slavne umetnice Cape Coda Anne Packard, katere dela so bila predstavljena tudi v pariškem Louvru in The Metu v New Yorku. Po prigodi z grbastim kitom pa je veliko pozornosti v svetovnih medijih požel tudi sam. Eden od zdravnikov v bolnišnici Cape Cod, ki je po incidentu zdravil nabiralca jastogov, je sicer včeraj izrazil dvom glede zgodbe o kitu. "S 45 metrov globine naj bi se dvignil v 20–40 sekundah, ob tem pa ni imel nobenih težav s pritiskom?" se je spraševal zdravnik. Pri osebi bi zaradi nenadne spremembe vodnega tlaka pričakovali hujše poškodbe, kot je na primer izguba sluha, je opozoril zdravnik.

Tudi nekateri mornarji so izrazili dvom. "Ljudem, ki se ukvarjajo z ribiško industrijo, in ljudem, ki poznajo kite, je težko verjeti v takšno zgodbo," je dejal nabiralec jastogov, ki na tem območju lovi že 44 let. "To se je zgodilo prvič," je dodal. Kiti grbavci, ki lahko tehtajo tudi do 40 ton, imajo preozko grlo, da bi pogoltnili človeka, pravijo strokovnjaki. Med hranjenjem sicer zajemajo velike jate rib ali drugih majhnih morskih živali. "Ni smiselno, da bi se v takšni jati rib, ki bi jo zajel kit, znašel tudi človek," je še dejal nabiralec. 57-letnika so iz bolnišnice v Cape Codu izpustili v petek popoldne, le nekaj ur po incidentu, v katerem je Packard čudežno utrpel le poškodbe mehkega tkiva ter ni imel zlomljenih kosti ali drugih resnih poškodb.