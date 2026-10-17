Naboj med vožnjo prebil steklo reševalnega vozila in zadel reševalca

Incident se je zgodil v petek okoli 16. ure na avtocesti v bližini Lužanov na Hrvaškem. Vozilo nujne medicinske pomoči je vozil 52-letni voznik, ko je nenadoma počilo bočno steklo. Skozenj je, kot poroča hrvaški Net.hr, priletel naboj in zadel 35-letnega zdravstvenega delavca, ki je sedel na sovoznikovem sedežu.

Vozniku je uspelo vozilo varno ustaviti, poškodovanemu sodelavcu pa je nudil prvo pomoč. Reševalca so nato prepeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu, kjer so mu iz dlani odstranili naboj.