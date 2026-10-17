Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Naboj med vožnjo prebil steklo reševalnega vozila in zadel reševalca

Lužani, 17. 10. 2026 14.55 pred 54 minutami 1 min branja 6

Avtor:
L.M.
Naboj (slika je simbolična)

Na hrvaški avtocesti pri Lužanih je med vožnjo vozila nujne medicinske pomoči neznani naboj prebil bočno steklo in zadel 35-letnega zdravstvenega delavca. Policija storilca še išče in nadaljuje s preiskavo.

Incident se je zgodil v petek okoli 16. ure na avtocesti v bližini Lužanov na Hrvaškem. Vozilo nujne medicinske pomoči je vozil 52-letni voznik, ko je nenadoma počilo bočno steklo. Skozenj je, kot poroča hrvaški Net.hr, priletel naboj in zadel 35-letnega zdravstvenega delavca, ki je sedel na sovoznikovem sedežu.

Vozniku je uspelo vozilo varno ustaviti, poškodovanemu sodelavcu pa je nudil prvo pomoč. Reševalca so nato prepeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu, kjer so mu iz dlani odstranili naboj.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Brodsko-posavska policija je v soboto sporočila, da je opravila ogled kraja dogodka in se pogovorila z več osebami. Storilca še niso našli, preiskava pa se nadaljuje.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Hrvaška reševalci nujna medicinska pomoč napad Lužani

Veliki protestni shod v Parizu, študentom so se pridružili rumeni jopiči

24ur.com Z nožem zagrozil moškemu, da je zapustil vozilo, nato se z avtom odpeljal
24ur.com 'Driftal' po iztekih skakalnic v Planici: Policija storilca še išče
24ur.com Grožnje in udarci: trojica oropala moška v središču Ljubljane
24ur.com Hudo poškodovan moški naj bi bil nekdanji policijski inšpektor
24ur.com Nočni pretep v Tržiču: Policija išče očividce
24ur.com Policija išče zamaskiranca, ki je sredi Zadra s tekočino polil člane SDP
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ares2
17. 10. 2026 15.31
Zakaj pa ne poročate o napadih na ZD delavce na območju 07 regije in zadnja dva incidenta v ZD Črnomelj (ta mesec)?
Odgovori
+4
4 0
detect
17. 10. 2026 15.37
neupajo
Odgovori
0 0
Darko32
17. 10. 2026 15.05
Tukaj vidimo, da smo vsi na vsakem koraku že resno ogroženi. Nebi rekel, da gre za izgubljeni metek ampak prej za resno provokacijo, kar vidimo zadnje dni na Balkanu, kjer imajo v Srbiji resne probleme. Hrvate obtožujejo, da se mešajo v politično volitve v srbiji in bi prej rekel, da metek izvira iz te smeri. Druge razlage ni mogoče potegniti, da strelja se po reševalcih, akteri ljudem pomagajo.
Odgovori
+1
5 4
Hugh_Mungus
17. 10. 2026 15.19
Vedno obstaja druga razlaga, le da ti mogoče nanjo še nisi pomislil.
Odgovori
-1
2 3
SLOVENSKI CHATGPT
17. 10. 2026 15.26
Daj povej mi kaksna je lahko razlaga in opravicilo, da ustrelis zdravstvenega delavca na nujni voznji…
Odgovori
-1
1 2
Ricketts
17. 10. 2026 15.32
Vedno obstaja najverjetnejša razlaga.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
zadovoljna
Portal
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let
To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen dan, dvojčki bodo radovedni
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen dan, dvojčki bodo radovedni
Dermatolog opozarja: teh temnih pik na nosu ne smete stiskati
Dermatolog opozarja: teh temnih pik na nosu ne smete stiskati
vizita
Portal
Uživanje hrane v samoti lahko dobesedno spremeni način presnove glukoze v telesu
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Je človeštvu ostalo le še nekaj tednov? Srhljiva napoved znanstvenikov iz leta 1960
Je človeštvu ostalo le še nekaj tednov? Srhljiva napoved znanstvenikov iz leta 1960
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
dominvrt
Portal
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
okusno
Portal
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico
Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
voyo
Portal
Tiho mesto 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022