Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Načelnik generalštaba ameriške vojske predčasno s položaja

Washington, 03. 04. 2026 08.37 pred 25 dnevi 1 min branja 48

Avtor:
STA
Randy George

Načelnik generalštaba ameriške vojske Randy George se umika s položaja in odhaja v pokoj, je, ne da bi razkril podrobnosti, sporočil Pentagon. Po poročanju televizije CBS je 61-letnika k odhodu pozval obrambni minister Pete Hegseth, nekateri drugi ameriški mediji pa poročajo, da je Hegseth generala odpustil.

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell v objavi na omrežju ni razkril razloga za, kot je navedel, takojšen odhod Randyja Georgea s položaja. Generalu je v imenu ministrstva le zaželel vse najboljše v pokoju. "Ministrstvo za vojno se generalu Georgeu zahvaljuje za desetletja službovanja naši državi," je zapisal.

Televizija CBS je pred tem ob sklicevanju na neimenovanega uradnika poročala, da je obrambni minister Pete Hegseth Georgea pozval k takojšnjemu odhodu oziroma upokojitvi, saj naj bi si na njegovem mestu želel nekoga, ki bi uresničeval vizijo vojske njega in predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Po navedbah CBS in časnika Washington Post sta poleg Georgea položaj zapustila še dva visoka častnika, in sicer general David Hodne ter generalmajor William Green Jr.

Trumpova administracija je doslej v okviru ukrepov za zmanjšanje števila uslužbencev Pentagona odpustila že več visokih častnikov. Med drugim so februarja lani brez pojasnila odpustili načelnika štaba združenih poveljstev Charlesa Browna, mesec prej je bila s položaja vodje obalne straže odstavljena admiralka Linda Fagan, prva ženska na čelu te službe, ki jo je na položaj imenoval Trumpov predhodnik Joe Biden.

Randy George zda pentagon
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI48

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
S.O.S 1
03. 04. 2026 14.24
Bogi hegseth. Ne vem, če se ta vsa garnitura še kaj znajde. Joj joj in to je amer.first , ti bodo ameriko vrnili v kameno dobo
Odgovori
+2
3 1
Joakim
03. 04. 2026 14.11
Normalna poteza po vojaskem porazu.
Odgovori
+3
4 1
OmniLiberalec42
04. 04. 2026 10.40
Počakaj malo, da se novinarji na 24ur dokopljejo do informacij da tole ni edini general ki je ""odstopil"". Ogromno mu jih je sledilo, ker so zaprisegli na ustavo, ne na drumpfovo ogromno oranžno rit.
Odgovori
+1
1 0
Da se mene pita..
03. 04. 2026 13.45
Dogaja se upor v ameriški vojski proti maloumnim potezam 🤡 in njegovih oprod.
Odgovori
+4
5 1
Lens
03. 04. 2026 12.25
General je prepameten, da bi še naprej sodeloval v tem sr.nju.
Odgovori
+8
9 1
BMReloaded
03. 04. 2026 11.54
Pripravlja novo neumno potezo...pa to.
Odgovori
+5
6 1
Bolfenk2
03. 04. 2026 11.41
Vojno v Iranu izgubljajo. Iščejo krivce.
Odgovori
+10
11 1
Rudar
03. 04. 2026 12.08
Ha, ha...kje si to prebral? Blic? Telegram?
Odgovori
-7
1 8
Rde?a pesa in hren
03. 04. 2026 11.02
Isto k v Ukrajina. Ko so začeli fajn izgubljat je zeleni odstavil par generalov. Takrat ko vlada panika menjajo generale.
Odgovori
+6
8 2
anatomija
03. 04. 2026 19.12
Putin jih kar naprej odstavlja , nato pa čudežno izginejo brez sledu
Odgovori
0 0
anatomija
03. 04. 2026 10.58
Trump dela tako kot Stalin pred 2ww in zato so se na začetku vojne samo umikali saj Rusi niso imeli živega izkušenega stratega
Odgovori
+6
7 1
alicante1234
03. 04. 2026 10.54
Po informacijah insajderjev si Trump vsako jutro ogleda kratko video prezentacijo, kaj so bombardirali. Trump nima rad slabih novic, tako da nima realne predstave o poteku vojne. Ljudje, ki ga obkrožajo pa se bojijo za svoje stolčke in olepšujejo razmere. Vse ameriške vojaške žrtve so tudi označene pod oznako tajno. General mu je verjetno povedal, da se bo kopenska invazija klavrno končala za Američane in da to ne bo sprehod po parku.
Odgovori
+10
10 0
borjac
03. 04. 2026 10.54
Trump 80 letni starec , ki govori in se obnaša kot 7 letni otrok , je v 1 letu vladanja zamenjal že tri ministre-ministrice , osebo za stike z javnostjo , nič koliko sekretarjev , generale , ki mu povedo resnico pošilja v pokoj , pa kar nekaj vojaških strokovnjakov iz Pentagona , .... pa podrl je del Zgodovinsko zaščitene Bele hiše , diktatorja preganja pedofilska dokumentirana zgodovina z Epsteinom , in strah ga je ker je popolnoma zaje..bal svetovni mir , "zavezniki" , ki jih stalno zmerja , ponižuje ... mu počasi a zanesljivo obračajo hrbet , tale 7 letni diktatorček je postal nevaren za ves SVET ,. Američani morajo ugotoviti da ne morejo zaradi enega diktatorskega mulca umirati na bojiščih in zapravljati po 200 milijard dolarjev za vojno v KATERO SO TRUMPA POTEGNILI IZRAELCI , tako kot malega otročička.
Odgovori
+17
17 0
graben
03. 04. 2026 10.53
Ta slovenski zet nas bo resno zapeljal v totalno vojno !
Odgovori
+8
8 0
JAZsemTI
03. 04. 2026 10.52
General je Trumpa zagotovo nekam poslal😏
Odgovori
+12
12 0
asdfghjklč
03. 04. 2026 10.25
Tako je to, ko predsednik hoče postati diktator.
Odgovori
+13
14 1
royayers
03. 04. 2026 10.24
verjetno se vsi zavedajo, da je vojna izgubljena, patetični minister rabi pa jastrebe. kar, Vietnam je bil nic proti tem kar jih caka. kokice. poraz za porazom, dvomim, da imajo dovolj mrtvaskih vrec…
Odgovori
+9
9 0
Sil Ka 1
03. 04. 2026 10.22
V Rusiji bi takšni generali padli skozi okno.
Odgovori
+0
4 4
PARTIZAN PEPE
03. 04. 2026 10.19
Realno stanje najmočnejše vojske na svetu...ha ha lulčki,
Odgovori
+8
9 1
asdfghjklč
03. 04. 2026 10.25
Veliko boljše od ruske, ki se skoraj nikamor ne premakne.
Odgovori
-6
1 7
Ursooo
03. 04. 2026 10.44
Američani bombardirajo iz zraka. Če sprožijo kopensko ofenzivo, bodo tudi oni kot Rusi. Eno je pošiljat Tomahawke, drugo je "boots-on-the-ground". Po zraku se še nobena vojna ni dobila in ne pozabi, kako patetično so bili najmočnejši vojaki na svetu pregnani iz Afganistana - od navadnih opankarjev.
Odgovori
+10
10 0
the kop
03. 04. 2026 10.17
Verjetno mu je rekel, da bodo težke izgube če pošlje kopenske sile pa se je staremu klovnu utrgalo!!
Odgovori
+11
11 0
Justice4all
03. 04. 2026 10.14
General je odšel,ker resnica boli....USA army ni holywood....
Odgovori
+10
10 0
JackRussell
03. 04. 2026 10.13
Če se hočeš nekoga rešiti, ga pošlješ v penzijo. Ali penzija ali pa padeš po stopnicah.
Odgovori
+6
6 0
myomy
03. 04. 2026 10.07
Tudi Hitler ni poslušal svojih generalov.
Odgovori
+14
15 1
dober dan
03. 04. 2026 10.27
Shut up pls
Odgovori
-3
0 3
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677