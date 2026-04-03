Načelnik generalštaba ameriške vojske predčasno s položaja

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell v objavi na omrežju ni razkril razloga za, kot je navedel, takojšen odhod Randyja Georgea s položaja. Generalu je v imenu ministrstva le zaželel vse najboljše v pokoju. "Ministrstvo za vojno se generalu Georgeu zahvaljuje za desetletja službovanja naši državi," je zapisal.

Televizija CBS je pred tem ob sklicevanju na neimenovanega uradnika poročala, da je obrambni minister Pete Hegseth Georgea pozval k takojšnjemu odhodu oziroma upokojitvi, saj naj bi si na njegovem mestu želel nekoga, ki bi uresničeval vizijo vojske njega in predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Po navedbah CBS in časnika Washington Post sta poleg Georgea položaj zapustila še dva visoka častnika, in sicer general David Hodne ter generalmajor William Green Jr.

Trumpova administracija je doslej v okviru ukrepov za zmanjšanje števila uslužbencev Pentagona odpustila že več visokih častnikov. Med drugim so februarja lani brez pojasnila odpustili načelnika štaba združenih poveljstev Charlesa Browna, mesec prej je bila s položaja vodje obalne straže odstavljena admiralka Linda Fagan, prva ženska na čelu te službe, ki jo je na položaj imenoval Trumpov predhodnik Joe Biden.