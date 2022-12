Načelnik poljske policije v svoji pisarni po nesreči sprožil lanser granat

Szymczyk je utrpel lažje poškodbe, a so ga v bolnišnici kljub temu obdržali na opazovanju. V eksploziji je bila poškodovana še ena oseba, ki ni potrebovala zdravniške oskrbe.

Poljsko notranje ministrstvo je bilo v sredo skopo s pojasnili. Zapisali so le, da je eksplodiralo eno od daril, ki jih je načelniku podaril visoki ukrajinski uradnik med delovnim obiskom v Ukrajini 11. oz. 12. decembra.

Kijev incidenta še ni komentiral. Poljski RMF FM je, sklicujoč se na anonimne vire, poročal, da naj bi bila lanserja granat, ki jih je načelnik prejel v dar, nekoliko nenavadno darilo. Ukrajinci naj bi sicer trdili, da sta bila rabljena in da nista vsebovala eksploziva.

Po novici o incidentu so opozicijski politiki podvomili v sposobnost načelnika za vodenja policije. Poljska sicer velja za zaveznika Ukrajine. Od pričetka vojne so Poljaki Ukrajincem poslali vojaško in humanitarno opremo. Prav tako je Poljska sprejela več ukrajinskih beguncev.