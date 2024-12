Načelnika generalštabov vojske Rusije in ZDA opravila redek pogovor

Načelnika ruske in ameriške vojske sta med zaostrovanjem razmer v Ukrajini imela minuli teden redek telefonski pogovor, so sporočili iz Moskve in Washingtona. Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov in načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA Charles Brown sta govorila o vrsti varnostnih vprašanj, tudi Ukrajini.