Načelnika postaje doletelo več obtožnic, do sojenja bo v priporu

Premier Mitsotakis je v prvi izjavi v sredo dejal, da se je nesreča zgodila zaradi "tragične človeške napake". Opozicijske stranke so premierja obtožile, da poskuša prikriti odgovornost države in da je iz neizkušenega načelnika postaje naredil "grešnega kozla".

Železniški uslužbenec je sicer že priznal, da je napačno nastavil stikalo. Če bo spoznan za krivega nenamernega uboja večjega števila ljudi, mu grozi kazen od 10 let do dosmrtnega zapora.

Načelnik postaje v grškem mestu Larisa, ki je bil odgovoren za upravljanje proge v času nesreče, se medtem sooča z več obtožbami uboja iz malomarnosti, povzročitve telesnih poškodb in ogrožanja varnosti v prometu. Do sojenja bo ostal v priporu.

Grški železničarji medtem v znak protesta proti stanju železniškega omrežja v državi stavkajo že peti dan zapored. Sindikati trdijo, da so se varnostni standardi z leti poslabšali in da železniški sistem nujno potrebuje posodobitve in javne naložbe.

Tudi pred sedežem podjetja Hellenic Train v Atenah, ki upravlja grške železnice in je bilo po nesreči deležno kritik in jeze, je ta teden demonstriralo na stotine ljudi, ki so podjetju očitali dolgoletno zanemarjanje železnic, v nedeljo pa se je pred parlamentom zbralo približno 12.000 ljudi, da bi izrazili nezadovoljstvo z vlado in pristojnimi na grških železnicah.