'Nacionalistični voditelji bodo zaostrili napetosti v svojo politično korist'

Opozorili so, da bodo nacionalistični voditelji verjetno zaostrili napetosti v svojo politično korist. Obenem so ocenili, da bodo zunanji akterji okrepili in izkoristili etnične razlike, da bi povečali ali zaščitili svoj regionalni vpliv ali preprečili večjo integracijo Balkana v EU ali evroatlantske institucije.

V delu poročila, ki se nanaša na Zahodni Balkan, so spomnili na lanske spopade med srbskimi nacionalisti in kosovskimi oblastmi na severu države, ki so privedli do smrti in ranjenih. V spopadih med Srbi in varnostnimi silami v Zvečanu je bilo maja ranjenih več deset pripadnikov Natove misije na Kosovu Kfor. V kraju Banjska pa je bil septembra v oboroženem napadu na kosovsko policijo ubit kosovski policist, pozneje pa še trije srbski napadalci.

V poročilu so posebej opozorili na sporno Dodikovo delovanje. Izpostavili so, da vodja bosanskih Srbov izvaja provokativne korake za nevtralizacijo mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, da bi zagotovil de facto odcepitev Republike Srbske.