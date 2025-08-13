Nacionalna garda že na ulicah Washingtona

Dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da bo v Washington napotil nacionalno gardo in zvezne policiste, da bi zajezili kriminal v prestolnici, so se pripadniki ameriške nacionalne garde že pojavili na ulicah prestolnice.

V torek zvečer je bilo v mestnih središčih in turističnih krajih okoli Washingtona moč opaziti oklepna vozila. Vojaki v polni bojni opremi so postavljali barikade pred več vladnimi poslopji in se fotografirali s turisti.

icon-expand FOTO: Profimedia

V Washington naj bi bilo napotenih 800 pripadnikov nacionalne garde in 500 zveznih policistov, poroča BBC. Po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt so zvezni agenti v ponedeljek zvečer že aretirali 23 ljudi. Aretacije so izvedli zaradi umora, kaznivih dejanj, povezanih z orožjem, preprodajanja drog, zalezovanja, malomarne vožnje in drugih kaznivih dejanj. "To je šele začetek," je napovedala. "V naslednjem mesecu bo Trumpova administracija neusmiljeno preganjala in aretirala vsakega nasilnega kriminalca, ki krši zakon, spodkopava javno varnost in ogroža Američane, ki spoštujejo zakone." Direktor FBI-ja Kash Patel je kasneje sporočil, da so bili agenti FBI vpleteni v približno polovico teh aretacij.

Županja: To je avtoritaren pritisk

Mesto, v katerem prevladujejo demokrati, se sooča z obtožbami republikanskih politikov, da ga preplavlja kriminal, da se spopada s problemom brezdomcev in da je finančno slabo vodeno, čeprav se je število nasilnih kaznivih dejanj glede na uradne statistike zmanjšalo.

Županja Washingtona Muriel Bowser, ki zanika, da bi kriminal v njenem mestu ušel izpod nadzora, je potezo Donalda Trumpa označila za "avtoritaren pritisk". Trump pa je s podobnimi ukrepi zagrozil tudi New Yorku in Chicagu, dvema drugima mestoma, kjer prevladujejo demokrati. Tako županja Washingtona kot načelnica mestne policije sta sicer dejali, da imata isti cilj kot Trump. "Osredotočena sem na povečanje števila zveznih policistov in na to, kako jih kar najbolje izkoristiti," je Bowserjeva dejala po torkovem srečanju z ameriško državno tožilko Pam Bondi. Načelnica metropolitanske policije Pamela Smith pa je dejala: "Vemo, da moramo z naših ulic odstraniti nezakonito orožje, in če bomo imeli tako povečano prisotnost mož, vemo, da bo to naše mesto še izboljšalo."

Upad nasilnih kaznivih dejanj