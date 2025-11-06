Nacionalna katastrofa na Filipinih: 114 smrtnih žrtev tajfuna

Nevihta na Filipinih je poplavila cela mesta na najbolj naseljenem otoku v regiji Cebu, kjer je bilo zabeleženih 71 smrtnih žrtev. Pogrešanih je še 127 ljudi, ranjenih pa 82.
Otoške oblasti so poročale o dodatnih 28 smrtnih žrtvah, ki niso bile vključene v skupno število žrtev, ki jih je objavil nacionalni urad za civilno zaščito, poroča BBC.
Tajfun Kalmaegi se premika proti Vietnamu, kjer prebivalci še vedno trpijo zaradi poplav, ki so terjale več deset življenj.
Filipinski predsednik Ferdinand Marcos mlajši je povedal, da se je za razglasitev stanja katastrofe odločil zaradi že nastale škode in pričakovanja prihoda nevihte Uwan, ki naj bi državo prizadela konec tedna.
"Prizadetih bo skoraj 10 regij, približno 10 do 12 regij. Če je torej prizadetih toliko območij s takim obsegom, potem je to nacionalna katastrofa," je povedal lokalnim medijem.
Vladnim agencijam bo razglasitev katastrofe omogočila več pristojnosti za dostop do sredstev za nujne primere in pospešitev nabave ter dostave ključnega blaga in storitev tistim, ki jih potrebujejo.
Filipinska nacionalna agencija za nesreče je sporočila, da je zaradi nesreče v regiji Cebu, kjer živi 2,5 milijona ljudi, domove zapustilo več kot 400.000 ljudi.
Tajfun Kalmaegi je že 20. tropski ciklon letos, ki je prizadel Filipine. Po napovedih naj bi danes dosegel Vietnam, kjer je bilo odpovedanih ali prestavljenih več kot 50 letov.
