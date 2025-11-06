Nacionalna katastrofa na Filipinih: 114 smrtnih žrtev tajfuna

Nevihta na Filipinih je poplavila cela mesta na najbolj naseljenem otoku v regiji Cebu, kjer je bilo zabeleženih 71 smrtnih žrtev. Pogrešanih je še 127 ljudi, ranjenih pa 82.

Otoške oblasti so poročale o dodatnih 28 smrtnih žrtvah, ki niso bile vključene v skupno število žrtev, ki jih je objavil nacionalni urad za civilno zaščito, poroča BBC.

Tajfun Kalmaegi se premika proti Vietnamu, kjer prebivalci še vedno trpijo zaradi poplav, ki so terjale več deset življenj.