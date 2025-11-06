Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Nacionalna katastrofa na Filipinih: 114 smrtnih žrtev tajfuna

Manila, 06. 11. 2025 08.19 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
1

Filipinski predsednik Ferdinand Marcos mlajši je v državi razglasil stanje katastrofe, potem ko je tajfun Kalmaegi povzročil hude poplave v osrednjih Filipinih, v katerih je umrlo najmanj 114 ljudi.

Nevihta na Filipinih je poplavila cela mesta na najbolj naseljenem otoku v regiji Cebu, kjer je bilo zabeleženih 71 smrtnih žrtev. Pogrešanih je še 127 ljudi, ranjenih pa 82.

Otoške oblasti so poročale o dodatnih 28 smrtnih žrtvah, ki niso bile vključene v skupno število žrtev, ki jih je objavil nacionalni urad za civilno zaščito, poroča BBC.

Tajfun Kalmaegi se premika proti Vietnamu, kjer prebivalci še vedno trpijo zaradi poplav, ki so terjale več deset življenj.

Filipinski predsednik Ferdinand Marcos mlajši je povedal, da se je za razglasitev stanja katastrofe odločil zaradi že nastale škode in pričakovanja prihoda nevihte Uwan, ki naj bi državo prizadela konec tedna.

"Prizadetih bo skoraj 10 regij, približno 10 do 12 regij. Če je torej prizadetih toliko območij s takim obsegom, potem je to nacionalna katastrofa," je povedal lokalnim medijem.

Vladnim agencijam bo razglasitev katastrofe omogočila več pristojnosti za dostop do sredstev za nujne primere in pospešitev nabave ter dostave ključnega blaga in storitev tistim, ki jih potrebujejo.

Filipinska nacionalna agencija za nesreče je sporočila, da je zaradi nesreče v regiji Cebu, kjer živi 2,5 milijona ljudi, domove zapustilo več kot 400.000 ljudi.

Tajfun Kalmaegi je že 20. tropski ciklon letos, ki je prizadel Filipine. Po napovedih naj bi danes dosegel Vietnam, kjer je bilo odpovedanih ali prestavljenih več kot 50 letov.

kalmaegi tajfun žrtve filipini vietnam
Naslednji članek

Neobičajna loterija: zmagovalci si bodo grob delili s slavnimi osebami

Naslednji članek

V hiši sredi mesta 26 let zadrževali krokodila

SORODNI ČLANKI

Z magnitudo 7,4 streslo Filipine, potrjenih že šest smrtnih žrtev

Potres ubil najmanj 69 ljudi, reševalci se prebijajo čez ruševine

Filipine stresel močan potres: reševalci iščejo morebitne žrtve

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
06. 11. 2025 08.56
+0
A Fajonka že ve?
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330