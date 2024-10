Načrt za dvodnevno premirje: Hamas bi izpustil štiri talce

Egiptovske oblasti v zadnjem letu igrajo ključno vlogo v večinoma neuspešnih pogajanjih za premirje v Gazi.

Sisi je danes v družbi alžirskega kolega Abdelmadžida Tebuna na novinarski konferenci v Kairu predstavil načrt za dvodnevno prekinitev ognja, med katerim bi palestinsko gibanje Hamas izpustilo štiri talce, zajete med vdorom v Izrael 7. oktobra lani. Izrael bi v zameno izpustil še nedoločeno število palestinskih ujetnikov.

Temu bi nato sledila nova pogajanja z namenom doseganja celovitega premirja in dobave humanitarne pomoči v razdejano enklavo, je še pojasnil Sisi.

Z izjemo kratkotrajne prekinitve ognja novembra 2023 so bili poskusi Egipta, Katarja in ZDA za dosego premirja v Gazi neuspešni. Palestinski Hamas je sicer izrazil strinjanje z načrtom za premirje in izmenjavo ujetnikov, ki ga je junija odobril tudi Varnostni svet ZN, a temu ni naklonjena izraelska vlada, ki ostaja zavezana vojaški rešitvi konflikta.