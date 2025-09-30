Načrt za konec vojne v Gazi v 20 točkah, ki ga je v ponedeljek predstavil predsednik ZDA Donald Trump, predvideva konec spopadov ob strinjanju obeh strani, izpustitev izraelskih talcev v zameno za palestinske zapornike, razorožitev gibanja Hamas ter obnovo in "deradikalizacijo" Gaze pod novo mednarodno upravo, ki bi jo vodil kar Trump sam.

Prva točka načrta definira Gazo kot "deradikalizirano območje brez terorizma, ki ne predstavlja grožnje za svoje sosede". Po drugi točki bo Gaza "obnovljena v korist njenih prebivalcev, ki so že dovolj trpeli". Tretja točka definira konec spopadov, ki nastopi nemudoma, če načrt potrdita obe strani. Izraelske sile se bodo v tem primeru umaknile "na določeno območje" in se pripravile na izpustitev talcev, končale se bodo vojaške operacije, "bojna črta pa bo ostala zamrznjena, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za popoln umik v več fazah". Četrta točka določa rok za osvoboditev talcev: 72 ur po tem, ko Izrael javno potrdi strinjanje z načrtom. Peta točka določa pogoje izmenjave talcev za palestinske zapornike: 250 obsojenih na dosmrtno kazen in 1700 prebivalcev Gaze, pridržanih po 7. oktobru 2023, vključno z vsemi ženskami in otroki. Za posmrtne ostanke vsakega izmed umrlih talcev bo Izrael vrnil posmrtne ostanke 15 umrlih prebivalcev enklave.

Obnovili bi tudi infrastrukturo za vodo, elektriko, kanalizacijo. FOTO: Profimedia icon-expand

Šesta točka se tiče pripadnikov islamističnega gibanja Hamas: po vrnitvi talcev bodo pomiloščeni vsi, ki se bodo razorožili in zavezali mirnemu sobivanju. Tistim, ki želijo zapustiti Gazo, bo omogočen varen prehod v druge države. Sedma točka definira dostavo večje količine humanitarne pomoči v skladu z januarja sprejetimi dogovori. Poleg pomoči omenja tudi obnovo infrastrukture (voda, elektrika, kanalizacija), bolnišnic in pekarn, dostavo opreme za odstranjevanje ruševin in odprtje cest. Po osmi točki bo razdeljevanje pomoči potekalo prek agencij ZN, Rdečega polmeseca in drugih mednarodnih organizacij, brez poseganja ali sodelovanja Hamasa ali Izraela. Omenja tudi odprtje mejnega prehoda Rafa pod pogoji, določenimi januarja. Deveta točka opisuje upravljanje Gaze. Vsakodnevne javne storitve bo izvajal "tehnokratski, apolitični palestinski odbor", sestavljen iz "usposobljenih Palestincev in mednarodnih strokovnjakov". Njegovo delovanje bo nadzoroval Odbor za mir, ki ga bo vodil Trump. Načrt omenja sodelovanje nekdanjega britanskega premierja Tonyja Blaira in drugih članov oz. voditeljev držav, ki pa niso imenovani. Odbor za mir bo upravljal financiranje obnove Gaze, dokler se ne bo Palestinska uprava reformirala v skladu s Trumpovim mirovnim načrtom iz leta 2020 in nedavnim savdsko-francoskim predlogom, nato bo lahko prevzela vodenje Gaze. Odbor naj bi si medtem prizadeval za "najvišje mednarodne standarde sodobnega in učinkovitega upravljanja, ki služi prebivalcem Gaze in spodbuja naložbe". Deseta točka omenja Trumpov načrt za gospodarski razvoj Gaze. Tega bodo oblikovali "strokovnjaki, ki so pomagali ustvariti sodobna čudežna mesta na Bližnjem vzhodu". Omenja še predloge za investicije in razvoj v sodelovanju z mednarodnimi skupinami, z namenom ustvarjanja "delovnih mest, priložnosti in upanja za prihodnost Gaze".

Razdeljevanje pomoči bi potekalo prek agencij ZN, Rdečega polmeseca in drugih mednarodnih organizacij, brez poseganja ali sodelovanja Hamasa ali Izraela. FOTO: Profimedia icon-expand

Enajsta točka na kratko določa oblikovanje posebnega gospodarskega območja z ugodnimi carinami v dogovoru s sodelujočimi državami. V skladu z dvanajsto točko "nihče ne bo prisiljen v odhod iz Gaze". Tisti, ki bi enklavo želeli zapustiti, bodo to lahko storili in se kasneje tudi vrnili. "Ljudi bomo spodbujali, naj ostanejo, in jim ponudili priložnost, da zgradijo boljšo Gazo." Trinajsta točka poudarja, da Hamas in druge frakcije ne bodo imele vloge pri upravljanju Gaze "v nobeni obliki". Predvideva trajno uničenje vse "vojaške in teroristične infrastrukture". Omenja tudi demilitarizacijo in razorožitev Gaze pod nadzorom neodvisnih opazovalcev. "Nova Gaza se bo v celoti zavezala k izgradnji uspešnega gospodarstva in mirnemu sobivanju s svojimi sosedami." Štirinajsta točka omenja zagotovilo regionalnih partnerjev, da bodo Hamas in druge frakcije spoštovale svoje zaveze. Petnajsta točka definira oblikovanje začasnih Mednarodnih stabilizacijskih sil (ISF), pri čemer bodo ZDA sodelovale z arabskimi in drugimi partnerji. Sile ISF bodo takoj napotene v Gazo, kjer bodo urile in podpirale palestinsko policijo ob posvetovanju z Jordanijo in Egiptom. Zavarovale bodo tudi obmejna območja v sodelovanju z Egiptom in Izraelom, strani pa naj bi se dogovorile o mehanizmu za preprečevanje konfliktov.

Mednarodne stabilizacijske sile bodo zavarovale tudi obmejna območja v sodelovanju z Egiptom in Izraelom. FOTO: Profimedia icon-expand