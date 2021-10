Načrti Trumpa: hčer želel postaviti na čelo Svetovne banke

Ima svetovno znan priimek in vplivnega očeta. To ji je pomagalo do bogastva, kariere v svetu nepremičnin in mode ter celo do položaja v Beli hiši. Le malo pa je manjkalo, da bi Ivanka Trump kljub temu, da so ji zaradi pomanjkanja znanja tudi sodelavci dali nadimek 'pripravnica', vodila celo Svetovno banko. To naj bi namreč v času svojega predsedovanja želel doseči Donald Trump, a ga je njegov lastni finančni minister naposled prepričal, da Ivanka na čelu mednarodne finančne institucije morda le ni najboljša zamisel.