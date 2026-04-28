Načrtoval napad na koncert Taylor Swift: 21-letnik pred sodnika

V Avstriji se začenja sojenje 21-letnemu avstrijskemu državljanu Beranu A. , obtoženemu, da je načrtoval teroristični napad na koncertu Taylor Swift na Dunaju poleti leta 2024.

Prijeli so ga dan pred prvim v seriji treh koncertov v sklopu svetovne turneje The Eras Tour, za katere so prodali kar 195 tisoč vstopnic, ogromno oboževalcev pa se je tja odpravilo tudi iz Slovenije. Po odpovedi koncertov je Swiftova na družbenih omrežjih zapisala: "Razlog za odpoved me je napolnil z novim občutkom groze in hkrati ogromno krivde, saj je toliko ljudi načrtovalo obisk teh koncertov."

Berana A., ki je od aretacije v priporu, naj bi po navedbah tožilstva navdihovala skrajna Islamska država (IS), pri čemer naj bi že opravil konkretne priprave na napad med pevkinimi napovedanimi nastopi v avstrijski prestolnici. Tožilstvo mu očita, da je na internetu pridobil navodila za izdelavo bombe z uporabo aceton peroksida, ki je značilna za napade IS. Prav tako naj bi večkrat poskušal nezakonito kupiti orožje iz tujine.

Če bo sodišče osumljenega spoznalo za krivega terorističnega načrtovanja in drugih kaznivih dejanj, mu grozi do 20 let zaporne kazni. Njegova odvetnica Anna Mair je po poročanju BBC potrdila, da bo krivdo za del očitanih kaznivih dejanj priznal. Primer obravnava sodišče v Dunajskem Novem mestu.

Osumljenec je sicer po aretaciji krivdo najprej priznal, nato pa zanikal, njegova odvetnica pa ga je poskušala predstaviti kot nezrelega mladeniča, ki je zvestobo IS prisegel, ker je "želel biti kul". Bombe, ki jih je poskušal izdelati, zaradi premajhne koncentracije kemikalij sploh ne bi delovale, je še trdila.