Tujina

Načrtoval teroristične napade v Evropi in ZDA, podatke objavil na Snapchatu

New York, 16. 05. 2026 14.15 pred 37 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA M.V.
Mohamed Baker Sad Davud al Sadi

Ameriško zvezno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda al Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran.

Glede na obtožnico naj bi Mohamed Baker Sad Davud al Sadi z neimenovanimi sodelavci od začetka ameriško-izraelske vojne z Iranom 28. februarja načrtoval in usklajeval vrsto bombnih in drugih napadov. Nekatere je izvedel, druge so oblasti preprečile, v več primerih pa so aretirali osumljence, ki so še najstniki, poroča New York Times.

Al Sadi se je v past delno ujel sam, saj je podatke o načrtovanih napadih objavljal na omrežjih Snapchat in Telegram ter o njih po telefonu govoril s tajnim sodelavcem FBI, od katerega je želel dobiti pomoč pri izvedbi napadov ter pobijanju Judov in Američanov, navaja obtožnica.

Prejšnji mesec si je za cilj zadal bombardiranje judovskih objektov po ZDA in tajnemu sodelavcu FBI za pomoč ponudil 10.000 dolarjev v kriptovaluti. Aprila mu je tudi dal predujem v višini 3000 dolarjev in ga spodbujal, naj pohiti z napadi, še trdi obtožnica.

Al Sadi naj bi med drugim načrtoval tudi bombni napad na banko v Amsterdamu in napade na Jude s hladnim orožjem v Londonu. Obtožen je tudi, da je pripravljal napad na newyorško sinagogo in judovske objekte po drugih delih ZDA ter da je bil vpleten v dva nedavna napada v Kanadi - na sinagogo in na ameriški konzulat v Torontu.

Obtožen je podpiranja iraške šiitske skupine Kataib Hezbolah in iranske revolucionarne garde (IRGC), ki ju ima ameriška vlada za teroristični organizaciji.

Al Sadi se je v petek soočil z obtožnico. Pred tem so ga aretirali v Turčiji, ki ga je nato predala ZDA, kamor je prispel v četrtek. V primeru obsodbe mu grozi dosmrtni zapor.

Prek odvetnika se je opredelil za političnega zapornika in vojnega ujetnika. Zatrdil je tudi, da ga Američani preganjajo zaradi povezav z generalom IRGC Kasemom Solejmanijem, ki ga je predsednik ZDA Donald Trump ukazal ubiti v Iraku v času svojega prvega mandata leta 2020.

Mohamed Baker Sad Davud al Sadi napad evropa terorizem

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GhostWithAxe
16. 05. 2026 14.48
Koliko taksnih so uvozili v Evropo - nesteto. Kdo pri nas podpira odprte meje in nekontroliran in ilegalen uvoz tujih drzavljanov za katere se ne ve kdo in kaj so veckrat brez dokumentov - se dobro ve. Stanje varnosti se pospeseno slabsa, stevilo teroristicnih napadov ali pa samo jncidentov in napadov, posilstev, ogrozanj oseb se povecuje po vsej Evropi. Upam da bo z novo Vlado koncno odprto statisticno porocanje o storilcih kaznivih dejanj
Odgovori
0 0
Kranjski domoljub
16. 05. 2026 14.26
Zdej bojo organiziral par terorističnih napadov po ameriki in evropi v ruševinah pa bojo najdli popolnoma nove iranske pasuše made in izrael.
Odgovori
+1
1 0
Kranjski domoljub
16. 05. 2026 14.24
100% mossad agent
Odgovori
+1
1 0
